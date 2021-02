Tante le cerimonie in Basilicata sulla giornata del ricordo, che segue quella della Shoah e precede via via via altre che, fino al 2 giugno e poi il 4 novembre, segneranno un percorso di libertà, legalità e difesa della Costituzione repubblicana. E sarebbe opportuno che la Scuola, con un lavoro di rete con associazioni e istituzioni, diventi il luogo di riscoperta di una memoria fatta di sacrifici, sofferenze, sangue che hanno bagnato la nostra bandiera. La storia è lì e non si cambia, con le responsabilità e le irresponsabilità che sappiamo, con quanto è scritto o non è stato scritto nei libri, sui campi di battaglia, di concentramento, negli occhi e nel cuore di profughi come quelli istriani e dalmati, giunti anche dalle nostre parti. La storia è lì e non si cancella, sopratutto ora che l’Unione europea tiene dentro tra contraddizioni e difficoltà Paesi che sono insensibili alle sofferenze dei profughi che vengono da altre parti del Mediterraneo o dall’Asia. Le contraddizioni prima o poi vengono al pettine e la storia presenta il conto. Toccherà ancora una volta all’Italia accogliere, sia pure in via temporanea, quella umanità ”costretta” a restare in condizioni proibitive tra Croazia e Serbia. La giornata del ricordo è anche questo. Non dimentichiamolo. Abbiamo scelto la foto di Montalbano jonico, inviataci dal ‘compatriota’ Rocco Tauro , per una testimonianza sul campo del consiglio comunale. Un segno di unità. Prima in chiesa e poi con la deposizione di una corona di allora al Monumento ai caduti. L’ Italia non dimentica con il presidente del consiglio comunale Piero Pierro, il vice sindaco Giuseppe Di Sanzo, gli assessori Ines Nesi e Thomas Pennetta, i consiglieri comunali Rocco Tauro e Antonio Tornese. E con loro l’ex senatore Nino Monteleone, il segretario regionale dei giovani Lega Salvini, Gabriele Propati.