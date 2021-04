“La lettura è la nostra prima porta di accesso verso il sapere e la libertà come individui e cittadini”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 2021.

“La lettura – dichiara Cicala – ci apre alla conoscenza, ad una sempre più consapevolezza e verso orizzonti nuovi, alla scoperta di sentimenti, di luoghi, di tradizioni e culture che ci arricchiscono ma soprattutto ci rendono individui pensanti e capaci di sviluppare quel senso di speranza e di fiducia. Penso a quanto importante sia la lettura soprattutto per realtà come la Basilicata, per i nostri giovani, che, attraverso il libro possono diventare gli esploratori del mondo e di se stessi. La lettura è ancora più importante in questo momento in cui si è sempre connessi e in cui siamo tutti preoccupati per questa pandemia. Ebbene, il mio personale invito, è quello di comprare un bel libro e di ricominciare a sognare e a riappropriarci di quei momenti di silenzio e di riflessione che sono importanti per tutti noi. Compriamo i libri e non ci dimentichiamo di comprare i libri dei nostri autori lucani e di supportare le piccole case editrici della nostra regione che sono un vero scrigno e patrimonio di cultura e di ricchezza delle nostre comunità. Investire in cultura significa investire nel futuro delle nostre generazioni. Il Consiglio regionale, da anni, è impegnato a sostenere l’editoria lucana”.

“Proprio in questo giorno – conclude Cicala – invito tutte le amministrazioni comunali della Basilicata a fare richiesta delle copie gratuite dei libri in nostro possesso, patrocinati nel corso del tempo, alla Presidenza del consiglio regionale della Basilicata, per arricchire il patrimonio librario delle nostre comunità”.