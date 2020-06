Finalmente qualcosa di concreto con un incontro tra operatori e organi di informazione del settore turistico italiano per un utile confronto conoscitivo sul offerta turistica materana e del brand Matera Collection in particolare. Merito della società di servizi del settore Turismore, che con la lungimiranza dell’amministratore Giacinto Marchionna, gli va riconosciuto, ha lavorato in silenzio anche durante il periodo di confinamento domiciliare e di chiusura di tante strutture alberghiere. Il post sulla pagina social annuncia per lunedi 29 giugno- ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo- la data dell’evento. Un giorno importante per la storia di Matera e per la tradizione della festa del 2 luglio, per l’accensione delle luminarie lungo le vie del centro. Quest’anno, a causa dei limiti di assembramento imposti dall’epidemia da virus a corona, niente luminarie. Ma la promozione con i giornalisti del settore turistico è di buon auspicio per riaccendere luci e lampadine nell’offerta della Città dei Sassi.

L’ANNUNCIO

Lunedì 29 giugno ore 12.00 avremo il piacere di presentare il nostro soft brand alberghiero Matera Collection ad una platea di giornalisti della stampa turistica italiana.

L’occasione è la DOC-COM CONFERENCE in cui si discuterà di Turismo & Hospitality

Cosa accadrà da oggi al 2025? Quali tipologie di destinazioni turistiche richiederà il mercato? Due sono i fattori che sono e saranno sempre di più alla base delle preferenze dei turisti al momento per scegliere le destinazioni: benessere fisico e psicologico e personalizzazione. Le traduzioni di queste tendenze saranno le well being destinations e le boutique destinations.

Grazie a Doc-Com per questa opportunità.

