Giornalista bielorussa condannata a carcere di massima sicurezza

A seguito di un processo a porte chiuse tenutosi a Gomel, dopo otto mesi di detenzione, la giornalista e documentarista bielorussa Larysa Shchyrakova è stata condannata a tre anni e mezzo, che dovrà scontare in una colonia penale di massima sicurezza, e dovrà pagare una multa di 3500 rubli bielorussi. Inoltre, gli è stato tolto il figlio, prima messo in un orfanotrofio e poi affidato all’ex marito.

L’accusa, nei suoi confronti, è quella di “raccogliere, creare, elaborare, archiviare e trasmettere informazioni” – ovvero di svolgere il lavoro di una cronista – per il principale centro per i diritti umani della Bielorussia, Viasna, nonché per il canale televisivo Belsat, che il governo, guidato dal dittatore Lukashenko, considera “organizzazioni estremiste”.

La denuncia è delle Commissioni Pari Opportunità dell’ Ordine dei Giornalisti, della FNSI, dell’USIGRAI e dell’associazione Giulia Giornaliste, che condannano la repressione nei confronti della stampa libera in un paese in cui sono 33 i giornalisti e le giornaliste dietro le sbarre, insieme ad altri 1500 prigionieri politici, fra cui il premio Nobel Ales Bialiatski.

Il giornalismo non è un crimine, il giornalismo è indispensabile per la democrazia, e questo vale in tutto il mondo. Nello specifico è importante per i diritti di tutto il popolo bielorusso, calpestati e negati con una repressione violenta. Il verdetto contro Larysa Shchyrakova è un’altra rappresaglia per annientare l’informazione e le voci libere.

