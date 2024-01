Giornalismo vero e potere, tra conformismo e resistenze…

Stiamo vivendo una fase della democrazia, quella cosiddetta “occidentale“, in cui pur ancora formalmente riconosciuti diritti e prerogative a ruoli che costituiscono i fondamentali della libertà, di fatto vengono sempre più ostacolati e resi innocui. E’ il caso della stampa. Del ruolo dei giornalisti nella informazione dei cittadini di tutto ciò che vengono a conoscenza, nel fare il “cane da guardia” al potere costituito. Ma da qualche tempo tutto ciò sta diventando sempre più difficile. Il giornalismo d’inchiesta sta diventando sempre più di nicchia e fortemente osteggiato, se non perseguito come nel caso emblematico di Julian Assange. Una sistema proprietario di testate e TV sempre più invischiato nella politica e in interessi ad essa correlati, sta da tempo procedendo ad una normalizzazione delle stesse con pesanti interventi nelle lavoro redazionale e con licenziamenti. Nel mentre s’avanzano norme sempre più restrittive persino sull’esercizio della cronaca. Di fronte a tale situazione che rende sempre più precario l’esercizio di questa professione non manca -purtroppo- una parte della categoria che sceglie l’omologazione, il profilo basso, una sorta di acquiescenza. Un immagine di ciò è stata ad esempio la conferenza stampa di inizio anno della Presidente del Consiglio in cui domande scomode, in tre ore, è difficile andarle a trovare. La guerra in Ucraina e quella messa in campo da Istraele nella striscia di Gaza dopo aver subito l’attacco terroristico di Hamas, hanno accentuato una ulteriore restrizione nell’esercizio della visione critica degli eventi da fornire ai lettori accanto alla cronaca, con un sopravanzare della propaganda. Fortunatamente c’è ancora tanta parte che resiste, che rivendica con orgoglio il proprio ruolo. Le testimonianze ci sono. E su quest’ultimo fronte è di queste ore la decisione di Raffaele Oriani (ha lavorato al mensile Reset e a Iodonna-Corriere della sera, ha scritto per D, Wired, GQ, e ora soprattutto per il Venerdì di Repubblica. È autore di vari libri tra cui “I cinesi non muoiono mai” con Riccardo Staglianò), di interrompe la sua collaborazione con Repubblica dopo 12 anni, proprio contro il modo in cui questa testata e gran parte della stampa europea racconta ciò che si sta consumando a danno dei Palestinesi. “Care colleghe e colleghi –ha scritto nella sua lettera alla redazione– ci tengo a farvi sapere che a malincuore interrompo la mia collaborazione con il Venerdì. Collaboro con il newsmagazine di Repubblica ormai da dodici anni ed è sempre un grande onore vedere i propri articoli pubblicati su questo splendido settimanale. Eppure chiudo qua, perchè la strage in corso a Gaza è accompagnata dall’incredibile reticenza di gran parte della stampa europea, compresa Repubblica (oggi due famiglie massacrate in ultima riga a pagina 15). Sono 90 giorni che non capisco. Muoiono e vengono mutilate migliaia di persone, travolte da una piena di violenza che ci vuole pigrizia a chiamare guerra. Penso che raramente si sia vista una cosa del genere, così, sotto gli occhi di tutti. E penso che tutto questo non abbia nulla a che fare con Israele, né con la Palestina, né con la geopolitica, ma solo con i limiti della nostra tenuta etica. Magari fra decenni, ma in tanti si domanderanno dove eravamo, cosa facevamo, cosa pensavamo mentre decine di migliaia di persone finivano sotto le macerie. Quanto accaduto il 7 ottobre è la vergogna di Hamas, quanto avviene dall’8 ottobre è la vergogna di noi tutti. Questo massacro ha una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa scorta siamo noi. Non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori”. In ambito locale, registriamo in queste ore l’amaro e dignitoso sfogo del collega Donato Mastrangelo, rispetto all’esito della propria esperienza nella Gazzetta del Mezzogiorno. In un post sul proprio profilo facebook scrive: “Sempre nuova è l’alba. Storie, non veline. In questi anni abbiamo raccontato la Basilicata facendo parlare la gente, narrando le loro storie, dando voce agli ultimi, alle aree interne spesso dimenticate.

E’ questo il giornalismo che a noi piace, che anima la nostra passione, perché questo mestiere non può essere un asettico esercizio di scrivere rincorrendo veline e comunicati stampa.

Serve uno slancio differente, ispirato al desiderio di informare oltre le logiche del “Palazzo”.

Noi ci abbiamo provato con la tenacia, l’entusiasmo e la voglia di offrire al lettore contenuti inediti .

Abbiamo provato a perseguire il sogno della Gazzetta, da sempre riconosciuta come testata radicata nel territorio della Puglia e della Basilicata, ma anche guardando all’era digitale ed ai suoi inevitabili mutamenti.

Adesso quel sogno si è infranto bruscamente.

La delusione è tanta, insieme alla certezza di avere fatto fino in fondo il proprio dovere e di guardare al futuro sempre a testa alta e con dignità.

Gli attestati di stima della gente sono la linfa migliore per ripartire.

Mente fredda e cuore caldo. Il tempo è galantuomo.

“Sempre nuova è l’alba”.” Certo è duro dover registrare come non vi sia una consapevolezza adeguata che con la limitazione sostanziale della libertà di stampa sia in gioco la democrazia e non il solo lavoro dei giornalisti. E questo pone una responsabilità in più proprio ai giornalisti, almeno quella parte che intende questo ruolo nella sua accezione piena, per contribuire a risvegliare una sensibilità democratica che sembra essere stata anestetizzata.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.