GIORNALISMO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, A MATERA IL CONFRONTO PROMOSSO DA UCSI BASILICATA E PUGLIA

Nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile un pomeriggio di formazione e riflessione dedicato alle sfide etiche dell’informazione nell’era digitale. Al centro del dibattito la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all’intelligenza artificiale e il ruolo del giornalismo nel custodire l’umanità della comunicazione.

Matera si prepara ad accogliere un importante momento di confronto sul futuro dell’informazione e sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Sabato 13 giugno, alle ore 15.30, nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, si terrà l’incontro formativo dal titolo “Custodire voci e volti umani. Giornalismo al tempo dell’IA tra deontologia e prossimità, empatia e servizio”.

L’iniziativa è promossa dalle sezioni di Basilicata e Puglia dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), in collaborazione con l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e con l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, grazie al sostegno del Fondo Etico della Banca di Credito Cooperativo della Basilicata. L’appuntamento si inserisce nel programma della LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.

Al centro della riflessione vi sarà “Magnifica Humanitas“, la prima enciclica di Papa Leone XIV, pubblicata il 15 maggio scorso. Si tratta di un documento destinato a segnare un passaggio storico nel rapporto tra Chiesa e innovazione tecnologica: per la prima volta un pontefice dedica infatti un’enciclica al tema dell’intelligenza artificiale, affrontandolo non in termini di contrapposizione, ma come occasione per interrogarsi sulle implicazioni culturali, etiche e sociali delle nuove tecnologie.

Una domanda attraversa l’intero documento e sarà il filo conduttore del convegno materano: fino a che punto l’umanità è disposta ad affidare alle macchine decisioni che incidono sul proprio futuro? Un interrogativo che coinvolge da vicino il mondo della comunicazione, chiamato oggi a confrontarsi con strumenti sempre più sofisticati senza rinunciare alla responsabilità, alla vicinanza alle persone e alla ricerca della verità.

I lavori saranno introdotti e moderati da Lucia Nardiello, presidente UCSI Basilicata. Porteranno i saluti istituzionali Erasmo Bitetti, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, e Sissi Ruggi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

Ad aprire il confronto sarà mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, che offrirà una riflessione sul rapporto tra comunicazione, tecnologia e identità umana nell’epoca digitale.

Seguiranno gli interventi di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, che approfondirà le questioni etiche legate all’esercizio della professione giornalistica, e di Michela Di Trani, presidente UCSI Puglia, che richiamerà l’attenzione sulla necessità di preservare la centralità della persona nell’era degli algoritmi.

Uno spazio specifico sarà dedicato agli strumenti professionali e alle buone pratiche del giornalismo contemporaneo grazie al contributo di Vincenzo Varagona, presidente nazionale UCSI, che illustrerà la nuova Carta etica del giornalismo costruttivo, il metodo 5M e il counseling applicato alla comunicazione.

Le conclusioni saranno affidate a mons. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa e delegato della Conferenza Episcopale di Basilicata per le Comunicazioni Sociali.

L’evento è aperto gratuitamente a giornalisti, comunicatori, educatori e cittadini interessati ad approfondire le trasformazioni in atto nel sistema dell’informazione e le responsabilità deontologiche che emergono dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per i giornalisti iscritti all’Ordine, la partecipazione consentirà inoltre di ottenere cinque crediti formativi deontologici. Le iscrizioni sono già disponibili sulla piattaforma Formazione Giornalisti.

Un’occasione preziosa, dunque, per riflettere sul futuro della comunicazione, mettendo al centro non la tecnologia in sé, ma la capacità di custodire, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, le voci, i volti e le storie delle persone.