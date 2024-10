Giorgetti: La manovra 2025 “Richiederà sacrifici da tutti”. Che novità!

La manovra “richiederà sacrifici da tutti“. Sono le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti con cui ha commentato la manovra che sta approntando il governo per il 2025 nel corso dell’evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha detto anche che verranno tassati “i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi“. Tra quegli “individui” ci sono ancora lavoratori dipendenti e pensionati? E no, sarebbe il colmo per chi ha già dato tanto mentre altri si arricchivano…e si arricchiscono. E si perchè Giorgetti ha aggiunto che “ci sarà una chiamata alla contribuzione, ragionato e razionale, per tutti, non solo per le banche“. Parlando delle aziende, ha specificato che “non fanno beneficenza e i contributi volontari non esistono” ma “esiste la stella polare che è l’articolo 53 della Costituzione” in base al quale “tutti sono chiamati a contribuire per le loro possibilità alle necessità della nazione” visto che l’Italia è impegnata in un “percorso particolarmente esigente di rientro” riportando il deficit sotto il 3% nel 2026, mentre la Francia conseguirà questo obiettivo nel 2029. Si tratterebbe di “tassare utili determinati in modo corretto“, ha spiegato, osservando che “chi lavora su base transfrontaliera fare determinati passi, chi come le categorie che aderiscono al ravvedimento operano dovranno accettare l’idea che devono dichiarare di più: ci rivolgiamo a tutti“. Ma, precisa “non si tratta di replicare la narrativa degli extra profitti bancari“, dicendosi “convinto alla fine troveremo una soluzione equilibrata“. Insomma, ancora tutto è indefinito. Ma a giudicare dal potere di chi è in campo e si vorrebbe colpire, c’è fa giurare che alla fine toccherà sempre agli stessi pagare….con nuove tasse o con tagli a stipendi, pensioni e ai servizi, come la sanità. Vedremo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.