Giordano (UGL Matera): “L’ennesima tragedia sulla SS7 impone un cambio di passo. Basta morti sulle strade del Materano”

“L’ennesima tragedia consumatasi questa notte sulla Strada Statale 7, alle porte di Matera, dove ha perso la vita un autotrasportatore cinquantenne di Crispiano (TA) precipitato con il proprio mezzo pesante da un cavalcavia, ci colpisce profondamente. Tutta l’UGL Matera si stringe con sincero dispiacere attorno alla famiglia della vittima, condividendone il dolore in questo momento drammatico“. Lo dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’UGL Matera il quale aggiunge che, “quando muore un lavoratore che stava svolgendo il proprio mestiere non siamo di fronte a una semplice fatalità. È una ferita che colpisce il mondo del lavoro, le famiglie e l’intero territorio. Attendiamo l’esito delle indagini, ma è impossibile ignorare che da anni chiediamo maggiore attenzione alla sicurezza delle infrastrutture, alla manutenzione delle arterie principali e alla tutela di chi ogni giorno percorre le strade per garantire servizi, trasporti e sviluppo economico”. Per l’UGL Matera “è necessario un impegno concreto e immediato da parte di tutte le istituzioni – Governo, Regione, ANAS, Prefettura ed enti competenti – affinché si accelerino gli interventi di messa in sicurezza delle principali arterie del Materano e si rafforzino le attività di prevenzione e controllo.” “Le strade non possono continuare a trasformarsi in luoghi di morte. Servono investimenti, manutenzione, controlli efficaci e una strategia condivisa che metta al centro la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. In una provincia che punta su turismo, logistica e sviluppo produttivo, infrastrutture moderne e sicure rappresentano una priorità non più rinviabile. Come organizzazione sindacale continueremo a denunciare ogni criticità e a chiedere interventi concreti. Il modo migliore per onorare la memoria di chi oggi ha perso la vita – conclude Giordano – è fare tutto il possibile affinché tragedie come questa non si ripetano mai più. La sicurezza deve diventare un impegno quotidiano e una responsabilità condivisa da tutti.”

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