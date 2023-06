Giordano mette le mani avanti. Non bastavano i cinghiali. Occhio alla peste suina !

Come non stare sul ” Chi va la ?” dopo le preoccupazioni sul focolaio da peste suina, che ha colpito la ”zona rossa” della Campania e per la quale la Regione Basilicata si appresta a emanare una ordinanza, come riporta una nota che pubblichiamo più avanti. Occorre adottare tutte le misure per contenere eventuali contagi, tanto più- come osserva il segretario della Ugl, Pino Giordano- che un vettore come i cinghiali possono far correre e non poco il contagio. Un pericolo per l’economia, dopo gli effetti negativi della pandemia da covid 19.

Comunicato stampa.

Cinghiali, Giordano (Ugl): “Stare tranquilli o ora si rischia anche la peste suina?”.

“Ci risiamo, il Covid-19 ha paralizzato l’economia del nostro territorio come in tutto il resto d’Italia e del mondo: abbiamo perso migliaia di familiari, vittime della pandemia sconosciuta dal 2020, oggi grazie alla scienza si stà risolvendo: ma incombe un altro dramma meno conosciuto, l’Ugl non vuole creare allarmismi, per tanto è opportuno affrontare il problema in tempi necessari. L’Ugl Matera lancia l’allerta sul tasso di malattia che si potrebbe diffondere a macchia d’olio dovuta alla Peste suina che fortunatamente non è trasmissibile all’uomo, quindi l’allarme lanciato nei confronti di questa condizione è relativo unicamente agli animali e di conseguenza ai devastanti danni economici che ne derivano, considerato l’altissimo rischio di morte che comporta. Ora non si può più aspettare”.

Per Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, “apprendiamo che a seguito dei focolai di peste suina africana che si sono verificati in alcune aree della Campania, ed in particolare a Serre e Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, la Commissione europea ha inteso ricomprendere nella zona infetta anche i Comuni lucani più vicini di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola, in provincia di Potenza. Lo ha reso noto – prosegue Giordano – l’ufficio stampa della giunta lucana, specificando che ‘di conseguenza sarà emanata a breve una ordinanza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per disciplinare i comportamenti da tenere nei cinque Comuni interessati e nei restanti territori della regione. Nella zona infetta sarà inibita la movimentazione dei suini e saranno rafforzate le attività di ricerca e controllo delle carcasse dei cinghiali’.



Come Ugl segnaliamo da anni che ormai i casi di cinghiali che hanno raggiunto le campagne del Metapontino e centri abitati sono sempre più numerosi. Sino al raduno in branchi di migliaia di capi, siamo all’invasione e al pericolo peggiore perché oltre la pubblica incolumità ci sono problemi igienico-sanitari con fenomeni di diffusione di malattie infettive, ora non si può aspettare più! La competenza è esclusivamente della Regione Basilicata, ci facciamo promotori di chiederne un incontro su tale grave problema dove oggi non si può pensare ad altre iniziative se non quelle di gabbie e relativo abbattimento selettivo. È dramma: rammentiamo che nella regione a noi confinante, Campania, già sono notevoli le segnalazioni della PSA. Hanno portato all’emanazione di una Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, che ha istituito una zona infetta che interessa ben 17 comuni del Vallo di Diano e dell’Alto Cilento, al fine di monitorare l’evoluzione della situazione epidemiologica anche alla luce di stime calcolata in circa 7000 capi di suini solo nei comuni valdianesi, e la pericolosità e la pervasività dell’emergenza virale”.

Per il Segretario Ugl, “oltre a causare una strage di animali, determina al contempo un danno economico rilevante tenendo conto che i danni causati da cinghiali al settore agricolo rappresentano comunque un’emergenza da tempo e, sicuramente, da molto prima della scoperta di focolai di PSA. È oramai un problema fuori controllo – conclude Giordano -, tra danni milionari ad agricoltura e ambiente, rischio malattie, incidenti stradali sempre più frequenti e minacce alla sicurezza dei cittadini anche nelle aree urbane. Per l’Ugl Matera, le gabbie servono come serve la caccia, ora bisogna solo agire!“

Matera, 01 giugno 2023.

Peste suina africana, in arrivo un’ordinanza regionale

A seguito dei focolai di peste suina africana (PSA) che si sono verificati in alcune aree della Campania, ed in particolare a Serre e Montesano sulla Marcellana, la Commissione europea ha inteso ricomprendere nella zona infetta anche i Comuni lucani più vicini di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola.

Di conseguenza sarà emanata a breve una ordinanza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per disciplinare i comportamenti da tenere nei cinque Comuni interessati e nei restanti territori della regione. Nella zona infetta, sarà inibita la movimentazione dei suini e saranno rafforzate le attività di ricerca e controllo delle carcasse dei cinghiali. Saranno inoltre intensificate da parte dei veterinari le attività di controllo degli allevamenti di suini. Nei restanti territori sarà possibile la movimentazione libera dei suini con il visto dei veterinari.

In tutto il territorio regionale saranno inoltre intensificate le attività di ricerca delle carcasse di cinghiali, così come previsto dal piano regionale di interventi urgenti per la lotta alla PSA, documento condiviso dalle direzioni generali Sanità, Ambiente e Agricoltura della Regione, approvato dalla Giunta regionale a luglio del 2022. Con questo provvedimento è stato inoltre istituito il nucleo operativo regionale per la lotta per la peste suina.