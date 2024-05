Giordano: al via nuovi interventi su viabilità provinciale potentina (SP99, 167, 43, 303).

Nuove azioni in campo dalla Provincia di Potenza per il miglioramento della rete viaria secondo, si legge in una nota “un crono programma avviato dal Presidente Christian Giordano all’atto del suo insediamento, si stanno definendo le procedure per l’apertura dei cantieri su strade e viadotti di cui è titolare l’Ente.” Si annuncia che “prendono il via in queste ore gli interventi che consentiranno il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità mediante il rifacimento del sottofondo e dello strato di usura di tratti di strada, con l’integrazione dei dispositivi di ritenuta e l’integrazione della segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale.” “In particolare, – ha spiegato Giordano dando corso ad una serie di sollecitazioni ed incontri avvenuti sul territorio – sulla SP99, che ha origine dalla SP70 “Inforchia Sant’Ilario” e termina lungo la SP ex SS381 “del Passo delle Crocelle” e ha lunghezza pari a 12+100 km. Una strada che svolge un’importante funzione di collegamento tra varie frazioni con il capoluogo di provincia, nonché con aree industriali e artigianali e poli sanitari e scolastici. Questa, la migliore risposta che potevamo dare alle richieste arrivate nel tempo con l’attenzione massima e l’utilizzo di risorse di notevole rilievo”. “La strada -si legge ancora nella nota dell’ente provinciale- presenta vari dissesti lungo l’intero tratto, con avvallamenti e buche, tombini otturati e mancanza di cunette e zanelle e di barriere, mentre la segnaletica orizzontale e verticale non è completa. La SP ex SS167 “dei Laghi di Monticchio” ha origine dal centro abitato di Rionero e termina lungo la S.P. ex SS. 401 “dell’Alto Ofanto” con una lunghezza di km. 13+900 e collega i centri del Vulture e dell’intera Provincia con i laghi di Monticchio. Di recente, ha fatto rilevare l’ufficio viabilità, detta strada è stata interessata da lavori di sistemazione del solo piano viabile ma sono tuttora carenti i sistemi di protezione e di segnaletica di pericolo, obbligo e divieto, al fine d’informare gli utenti delle condizioni della viabilità. Lievi sistemazioni saranno effettuate anche presso la SP43, poiché recenti interventi di riqualificazione sono stati attuati dalla Provincia grazie ai fondi destinati al Giro d’Italia dello scorso anno. Per la SP ex SS 303, infine, sono necessari interventi di sistemazione del piano viabile, che in alcuni punti si presenta deteriorato, con avvallamenti e cedimenti che creano problemi alla circolazione veicolare, oltre alla pulizia di un canale di scolo, la cui inefficienza ha creato non pochi problemi in passato. L’importo totale dei lavori previsti è di 1.350.000,00 Euro.“

