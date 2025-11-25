Gioia del Colle: presentazione del libro Io sono Drago di Rossella Montemurro

Sarà presentato mercoledì 26 novembre alle 18 a Gioia del Colle (BA) nella sala Javarone di Palazzo San Domenico (via Daniele Manin, 2) “Io sono Drago. Giuseppe Colapinto: the Arabian Dream” (Zoraide Editore) della giornalista e scrittrice materana Rossella Montemurro. Insieme all’autrice interverranno il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo, l’assessore al Turismo e promozione del territorio Andrea Benagiano, l’editrice Serena Cappello e l’horse trainer Giuseppe Colapinto. “Io sono Drago è la biografia di Giuseppe Colapinto, responsabile del Centro Equestre DG Arabian Stable di Gioia del Colle (BA), referente Puglia Sef Italia per la doma in libertà, allievo dell’Accademia Gala d’oro di Verona, protagonista dello spettacolo Arabian Dream, addestratore di cavalli, mule trainer e liberty freestyle. La sua crescita, umana e professionale, va di pari passo con il rapporto unico e profondo con Drago, il cavallo arabo con il quale ha condiviso le esperienze più belle e significative: “Con pazienza e perseveranza, forse anche con un po’ di incoscienza – sottolinea l’autrice – Giuseppe ha realizzato insieme a Dominique, la sua compagna, il Centro Equestre DG Arabian Stable rendendolo un fiore all’occhiello di Gioia del Colle e dell’hinterland, garanzia di professionalità per quanti vogliano avvicinarsi all’equitazione, e struttura qualificata per eventi di ogni genere, Arabian Dream compreso. L’essenza più intima e autentica dei cavalli Arabi è tutta lì, in quelle esibizioni in bilico tra sogno e realtà. E poi ci sono i Murgesi, che lui addestra a Masseria Galeone nel Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Taranto), un’altra indole rispetto agli Arabi ma, quando si fanno veri e propri incantesimi, non ci sono razze ingestibili”. Nel volume, corredato da alcune tra le foto più belle di Giuseppe con i suoi cavalli, anche un capitolo, L’Arma dei Carabinieri e la conservazione del patrimonio genetico del cavallo Murgese, firmato dal Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca, tenente colonnello Giovanni Notarnicola. Io sono Drago è edito da Zoraide Editore dell’editrice Serena Cappello, studiosa di psicologia equina ed etologia, che ha curato e tradotto, in esclusiva per l’Italia, i testi del Dr. R.M. Miller.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.