Gioco minorile illegale a Grassano. Intervengono Gdf e Monopolio

Erano intenti a scommettere su eventi sportivi in un esercizio commerciale di Grassano ( Matera) , ma non potevano farlo perchè minori. Da qui la decisione della Guardia di Finanza e funzionari dei Monopoli di Stato hanno sanzionato il titolare dell’esercizio con 6667 euro, ma no esclusa una sanzione accessoria che potrebbe portare alla chiusura temporanea. Resta la preoccupazione dei minori che scommettono on line e questo è una conferma dell’aumento del disagio sociale e delle ludopatie. Servono campagne mirate di prevenzione e attività di recupero, se necessario.



ADM E GDF MATERA:

GRASSANO (MT), GIOCO MINORILE ILLEGALE

Nell’ambito di un piano coordinato di interventi per il contrasto al gioco illegale di apparecchi, scommesse e gioco minorile, i funzionari ADM dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata ed i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera, hanno accertato la presenza all’interno di una sala di quattro minorenni.

Nello specifico, i ragazzi, presenti all’interno di un esercizio commerciale e punto di gioco per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, ippici e non sportivi con vincita in denaro, partecipavano direttamente al gioco.



A seguito dell’identificazione degli stessi, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia si è proceduto a sanzionare amministrativamente l’esercente per un importo di euro 6.667, in forma ridotta, con la previsione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da dieci a trenta giorni, per non essersi accertato, tramite il controllo dei documenti di identità, dell’età dei ragazzi.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a presidio della legalità e a salvaguardia degli operatori della filiera legale del gioco, con una particolare attenzione riservata alla tutela delle fasce più deboli, privilegiando i controlli nei luoghi e negli orari esposti a maggior rischio di gioco minorile.