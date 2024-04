Giochi d’altri tempi con zio Peppino, i volontari e i bimbi della Bramante

Se i nipoti e figli avessero avuto la fortuna di giocare per strada, come tanti delle generazioni passate, non saremmo davanti alle problematiche psicopedagogiche da sindrome di isolazionismo e alienazione da tv, smartphone, dimensione social e via alienando. E, cosa da non trascurare, non dovremmo preoccuparci di obesità e sedentarietà. Così per la bella, interessante e coinvolgente iniziativa promozionale e dimostrativa “C’era una volta il gioco” organizzato dalla Pro Loco di Matera con l’Istituto comprensivo Donato Bramante” di Matera , ha indotto gli organizzatori a lavorare per un’altra edizione, recuperando altri giochi che questa volta – per mancanza di tempo- sono stati messi da parte. L’ultima seduta dei giochi di altri tempi, svoltasi presso la sede centrale della scuola B, al rione Villa Longo, ha confermato che paga ”avere la testa al gioco ” come Giuseppe ” zio Peppino” Cotugno e i volontari della Pro Loco e di ”Matera 2019” che lo hanno coadiuvato. Un lavoro di squadra, ben accolto dai ragazzi, dagli insegnati ,che ha avuto la piena disponibilità della direttrice dell’ Istituto Magda Berloco e per il plesso di via Bramante, della coordinatrice Giuliana Armento. Un momento di crescita per tutti, che difende la memoria di una comunità, guardando all’infanzia dei rioni Sassi e alla creatività dei ragazzi che si divertivano con poco.



La natura, del resto, offriva a piene mani la voglia di giocare. Nella scatola di cartone di ”Zio Peppino” c’era un campionario di giochi del passato da provare sul campo o da costruire in laboratorio. Eccone alcuni:la Carrozza composta da assi di legno e cuscinetti a sfera (assemblata da bambini) il cerchione di metallo da spingere con un mazza di legno , la trottola di legno azionata da una corda avvolta attorno alla scanalatura (strummulo), la settimana o campana (preparata dai bambini) ; le 5 pietre; il telefono a corda con barattoli (costrutii dai bambini), la corda intrecciata tra le dita e tanti altri atri giochi. Nel complesso hanno giocato 140 ragazzi. Nel plesso della sede centrale del rione Villa Longo sono stati coinvolti gli scolari delle seconde terze e quinte del sesto circolo Bramante sede centrale e sede di via Mario Rosario Greco .



” Si è trattato – dice Giuseppe Cotugno- di gioiosi incontri didattici e di laboratori con i giocattoli e i giochi di una volta, protagonisti con i bimbi di un programma sviluppatosi dal 25 marzo al 29 aprile. Una mano l’hanno dati i Volontari della Pro loco della città di Matera ( Giuseppe, Francesca Emanuele, Peppino) e Open culture 2019 (Davide, Angela, vera, Anna Giacinta e Giuseppe) che con entusiasmo si sono alternati garantendo tutte attività programmate con i bambini”. Un divertimento, è auspicabile, che i bambini vorranno ripetere anche nei cortili, sotto i portici, negli spazi interdetti alle auto. Scuola e Pro Loco, comunque, disponibili per una ripassata anche per i genitori che hanno dimenticato i giochi dell’infanzia, prima dell’avvento della ”inciviltà” digitale e social che, di fatto, non aiuta a socializzare. Merito di Peppino Cotugno che non ha mai dimenticato di essere stato un ragazzo, un ”canarino” dei Sassi che ha saputo volare, giocando, impegnandosi. E’ uno spaccato del passato lo ha portato in classe, proiettando video, mostrando foto in bianco e nero dei ragazzi di un tempo. Poi, lo scorso anno, l’idea di farne un progetto e di presentarlo e di concretizzarlo nel 2024. Naturalmente non finisce qui.



La voglia di giocare è tanta, magari con un percorso nel terreno fatto di buche per bocciare le biglie di vetro, di diversi colori e dimensioni, spingendo i tappi di bottiglie con le dita o mettendosi a cavalcioni per ”cavallo e giumenta”. Non sapete cos’è? Beh attendiamo la seconda edizione di ‘C’era una volta il gioco” . Nel frattempo divertitevi con quelli che avete imparato. E mettete da parte tv e telefonino…Ci si diverte con poco e, soprattutto, con gli altri. Parola di zio Peppino, che non resterà con le ‘mani in mano”. E così dopo le cartoline con l’immagine dei rioni Sassi ne vorrà realizzare una, audiovisiva, con l’esperienza fatta con i ragazzi della Bramante. Quando? Appena possibile…