Qualcuno, memore di esperienze della Prima Repubblica, frequentatore delle ”salette” giochi intasate di fumo e dalla luce fioca di lampade e neon lo chiamerà ancora ”carambola”, con la punta della stecca cosparsa di gesso azzurro o rosa per non farla ”slittare”. Altri, i professionisti, e fedeli alle diciture del vocabolario indicheranno subito il biliardo, il tavolo verde e la rastrelliera per stecca e segnapunti. Nunzio Maria Paolicelli, che tira fuori un libro in formato digitale, https://www.amazon.it/dp/B09RVM5QW9/ref=cm_sw_r_apan_glt_60318985MJ4F1FA22F63 , appena raggiunge l’armonia al top, è pronto a giocare allo Swarz Scala reale… dalla matrice tedesca Schwarz che è il nero. Si gioca con tanto di regolamento e con una combinazione di colori, numeri,tocchi che a una prima lettura può sembrare complicato, ma di fatto è un meccanismo perfetto che stimola i cinque sensi ma con quella concentrazione e riflessione, tra pause, respiri e scelte precise che portano inevitabilmente allo Zen. Naturalmente occorre esercitarsi ma senza creare tensioni. Lo Swarz è un’armonia di colpi, colori e concentrazione: tre ”C” nella stessa dimensione Zen.



SWARZ

BILIARDO – SWARZ SCALA REALE

REGOLAMENTO

art. 1 – Questo particolare gioco del biliardo è stato ideato e sperimentato da: PAOLICELLI Oronzo, PAOLICELLI Giovanni Nunzio Maria, PISCIOTTA Angelo Raffaele, PAOLICELLI Raffaele 1 e PAOLICELLI Raffaele2.

art. 2 – Il gioco comprende 16 palle, Il pallino bianco e altre quindici palle colorate e numerato da 1 a 15.

art. 3 – Punteggio: la palla con il n. 5 ha il maggior valore, chi riesce a imbucare la palla diventa uno Swarz che in tedesco significa nero e nel nostro gioco indica il superamento del termine Swami e vale 15; la palla n.13 è mezzo Swarz e vale 7; la palla n.15 vale 12,chi riesce a imbucare il 15 di fatto ha vinto la partita; chi arriva prima a 61 punti prende un punteggio con valore 10.

art. 4– La palla bianca detta il “pallino” una volta entrato in buca rimane, il pallino diventa la palla successiva numerata. Il gioco si esplica tirando il pallino in modo progressivo la palla seguente la palla entrata in buca

Se nel tirare il pallino sulla palla entrano altre palle i punti della somma dei singoli punti espressi dai numeri sulle palle vengono assegnati a chi tira; nel caso entri anche il pallino i punti vengono assegnati all’ avversario. Vince l’incontro chi riesce a realizzare più valori.

art. 5 –Di seguito si riporta foto della disposizione delle palle ad inizio incontro; si precisa che per tirare il primo tiro si stabilisce tramite un sorteggio a scelta e per le altre partite conseguenziali il primo tiro sarà alternato.