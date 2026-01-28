Giobbe Covatta festeggia 70 anni di vita e 40 di carriera a Potenza

Arriva a Potenza Giobbe Covatta con uno spettacolo speciale, ironico e sorprendentemente attuale: “70. Riassunto delle puntate precedenti”, in scena il 30 e 31 gennaio presso Il Piccolo Teatro.

Alla soglia dei 70 anni di vita e dei 40 anni di carriera, Covatta celebra il suo percorso artistico con una vera e propria “abbuffata” dei suoi pezzi storici e meno storici, dimostrando come la grande comicità non abbia età né scadenza.

Il menu dello spettacolo è ricchissimo: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia. Temi affrontati da sempre dall’artista con una cifra inconfondibile, un’ironia intelligente, mai banale, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Il tutto è “cotto a fuoco vivo” in un crogiolo forgiato nel Sud Italia, ma con lo sguardo rivolto all’intero Sud del mondo.

Gli ingredienti sono freschissimi, tanto da sembrare addirittura futuribili: segno che le battaglie civili, sociali e ambientali raccontate da Giobbe restano oggi più che mai attuali.

Lo spettacolo diventa così anche un racconto del percorso umano e artistico dello “chef” Covatta, del suo amore per le tematiche sociali e della sua capacità di trattarle con la leggerezza potente della comicità d’autore.

Due serate imperdibili, che promettono risate, intelligenza e una riflessione profonda sul nostro tempo, affidata a uno dei protagonisti più amati del teatro comico italiano.

📍 Il Piccolo Teatro – via Molise, 5 – Potenza

📅 30 e 31 gennaio

🎟 Prevendita online: ciaotickets.it

ℹ️ Info:

www.centrocesam.it – tel. 344 0454409