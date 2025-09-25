GINOSA, TORNANO I SERVIZI DI ACQUA E FOGNA IN VIA MATRICE

A distanza di 11 anni dal crollo che ne determinò la chiusura, i servizi minimi fondamentali di acqua e fogna tornano a essere garantiti in Via Matrice.

A seguito della convenzione tra Comune di Ginosa e Acquedotto Pugliese e grazie agli interventi di messa in sicurezza e alle opere di consolidamento e riqualificazione in corso, i proprietari di immobili possono finalmente richiedere il riallaccio di acqua e fognatura.

Ieri pomeriggio l’Amministrazione Comunale e AQP hanno incontrato ex residenti e proprietari per illustrare le modalità di attivazione dei servizi.

Presenti il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore con delega al Centro Storico Vincenzo Piccenna e Nicola Notarnicola, Manager della Struttura Territoriale Operativa Taranto di Acquedotto Pugliese (AQP).

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.