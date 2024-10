Ginosa (TA) Una parrucca per le pazienti oncologiche

Una parrucca può essere un aiuto prezioso per affrontare con maggiore serenità una fase difficile, come una chemioterapia, contribuendo al benessere psicologico di queste pazienti.

Con questo spirito il Il 23 agosto il Rotary Club Ginosa-Laterza, in occasione della tradizionale festa d’estate, ha raccolto fondi per donare parrucche e presidi cosmetici alle pazienti oncologiche di Ginosa e Marina di Ginosa.

Grazie alla collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali e l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Ginosa, il ricavato sarà destinato a supportare le donne colpite da alopecia a causa della chemioterapia.

Per richiedere il contributo, che non ha carattere di retroattività, ci si potrà rivolgere personalmente all’ufficio Servizi Sociali del Comune, ove l’Assistente Sociale preposta fornirà le indicazioni dettagliate anche sulle modalità di erogazione del contributo stesso, che potrà variare anche in base ad una valutazione del caso dal punto di vista socio-economico.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 099 8290391