Un flashmob per dire basta alla violenza sulle donne.

Nel giorno di San Valentino le donne di Ginosa si uniranno a quelle di tutto il mondo per dire basta alla violenza di genere per il “ONE BILLION RISING”.

Il Centro Anti Violenza – “Rompiamo il silenzio”, in collaborazione con l’Ambito Territoriale, l’Amministrazione Comunale di Ginosa e le associazioni Olimpia_Sport & Wellness, Les Musettes, Gymnic Ginosa, Gf Dance, promuove il flashmob mondiale One Billion Rising – Un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambine.

Venerdì 14 febbraio, alle ore 17.00, Piazza IV Novembre si colorerà di rosso, popolandosi di centinaia di donne che si uniranno – attraverso un ponte immaginifico – al miliardo di persone in tutto il mondo, per manifestare, in modo gioioso, irriverente e libero, la volontà di fermare ogni forma di abuso sulle donne e sulle bambine. Con la terra sotto i piedi si alzerà un dito al cielo per ballare e spezzare le catene.

Per chiunque voglia provare la coreografia prima, l’appuntamento è in piazza alle 16,30.

Per la riuscita dell’evento, è consigliabile indossare qualcosa di rosso.