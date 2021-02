Il Comune di Ginosa (TA) si è dotato di uno strumento (un semplice ma utile questionario online) finalizzato a raccogliere suggerimenti e opinioni da parte dei cittadini di Ginosa e Marina di Ginosa per lo sviluppo del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Il form può essere compilato in forma anonima dal proprio dispositivo mobile o PC entro e non oltre il 5 marzo 2021. Lo stesso questionario sarà proposto alle persone più anziane in formato cartaceo.

LINK AL QUESTIONARIO: https://forms.gle/WHvpgDwNRTRNEhmZ9

Non solo. All’indirizzo e-mail pebaginosa@gmail.com è possibile inviare foto e segnalazioni dei punti in cui si ritiene sia necessario intervenire.

In seguito all’acquisizione di questi dati, sarà creata una mappa interattiva in cui saranno geolocalizzate tutte le barriere architettoniche.

Lo scorso 12 febbraio, si è tenuto un primo incontro in videoconferenza tra l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Emiliana Bitetti ed enti e associazioni del settore sanitario e socio-assistenziale. Nel corso dello stesso, sono state illustrate le strategie di partecipazione alla stesura del PEBA.

<<Il PEBA è uno strumento di pianificazione e programmazione che vuole garantire la visitabilità e accessibilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani costruiti o naturali e dei trasporti da parte di tutti – dichiarano il Sindaco Vito Parisi e l’Assessore Bitetti – non a caso, il titolo di questa iniziativa è “Ginosa for all’’, ossia “Ginosa per tutti’’.



L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di intraprendere un percorso partecipato affinchè gli interventi da effettuare siano quanto più efficaci e rispondano alle esigenze delle persone>>.