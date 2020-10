Sono tra 15 e 20 i casi di contagi da Covid-19 attualmente registrati tra Ginosa e Marina di Ginosa, mentre ammontano a 130 le persone in sorveglianza fiduciaria. Per quanto riguarda le classi messe in quarantena dell’I.C. Calò e plesso Radice, i tamponi effettuati sugli alunni hanno dato esito negativo. A tal proposito, sono già state effettuate le sanificazioni presso l’Istituto Calò e i rispettivi plessi.

E’ quanto fa sapere alla stampa il Sindaco Vito Parisi.

Stiamo prestando particolare attenzione alle scuole e alle modalità di svolgimento delle attività didattiche finalmente avviate. Il dialogo tra Dipartimento di Prevenzione, Scuola ed Ente Comunale rimane attivo. L’obiettivo rimane garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico attraverso il rispetto pedissequo dei protocolli in materia.