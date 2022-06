Ginosa (TA) Riempiamo gli spazi con il calendario eventi estivo

“Riempiamo gli Spazi’’: è questo il claim del calendario degli eventi estivi del Comune di Ginosa, che vede il patrocinio della Regione Puglia, presentato ieri durante la conferenza stampa presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città.

Musica, spettacolo, dibattiti, cinema, incontri, sport: una ricca e importante rassegna che riempirà l’estate ginosina grazie a format già assodati, come il Cinema in Spiaggia e il Magna Grecia Awards con due appuntamenti dedicati all’antimafia, nuove proposte e collaborazioni.

Tra queste, vi è quella con l’Elephant Park per due imperdibili appuntamenti con la musica dal vivo: Fiorella Mannoia e Tommaso Paradiso, rispettivamente il 14 e 23 agosto.

Presenti il Sindaco Vito Parisi, il Consigliere Regionale Marco Galante, l’Assessore alla Cultura Vera Santoro, l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Emiliana Bitetti, il Consigliere con delega agli Eventi Giuseppe D’Amelio e il Consigliere con delega allo Sport Vincenzo Piccenna.

Sabato 26 giugno, inoltre, Ginosa e Marina di Ginosa ospiteranno il Campionato Italiano Ciclismo su Strada Professionisti – Terra dei Trulli e delle Gravine. Entrambe le località saranno attraversate da circa 150 atleti aderenti, compreso il campione Vincenzo Nibali.

E, ancora, rassegna jazz, l’allestimento di un planetario in Piazza Marconi, concerti nel centro storico, in spiaggia, commedie, tornei di badminton e volley, esibizioni di frisbee e spike ball, escursioni in bici e molto altro da giugno a settembre, dalle gravine al mare.

<<“Riempiamo gli Spazi’’: più che lo slogan di questo calendario, è un invito a vivere il territorio grazie ai numerosi eventi in programma, frutto anche della collaborazione con le associazioni locali – spiega l’Amministrazione – ogni evento è un’occasione per stare insieme, per riempire gli spazi urbani e naturali di Ginosa e Marina di Ginosa e occupare il tempo delle persone grazie a una proposta culturale ricca e di qualità su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi>>.