Ginosa (Ta) Prosegue il ciclo “Incontri di cultura, storia, archeologia”

Ingresso libero Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18:30 presso la Biblioteca di Comunità di Ginosa, dove si terrà il quarto appuntamento della rassegna dedicata al tema “Temi, paesaggi, memorie del Medioevo tra comparto tarantino e area murgiana”.

L’incontro, dal titolo “Ordini religioso-militari: storie, tradizioni, narrazioni”, vedrà la partecipazione di Vito Ricci, storico indipendente e saggista, e di Kristjan Toomaspoeg, storico dell’Università del Salento.

L’appuntamento offrirà un’occasione di approfondimento dedicata agli ordini religioso-militari, protagonisti di importanti vicende storiche che hanno interessato l’Europa e il Mediterraneo nel corso del Medioevo. Attraverso il contributo dei relatori sarà possibile esplorare temi legati alla storia, alle tradizioni e alle narrazioni che nel tempo hanno accompagnato queste realtà, contribuendo a definirne il ruolo nella memoria collettiva e nella ricerca storica.

La rassegna si inserisce nelle attività del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi”, curato dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la direzione scientifica del prof. C. Silvio Fioriello, promosso e cofinanziato dal Comune di Ginosa e sostenuto d’intesa con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

L’iniziativa continua a rappresentare un’importante occasione di divulgazione culturale e scientifica, favorendo il dialogo tra ricerca accademica, istituzioni e comunità locale e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale del territorio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.