L’Amministrazione Comunale intende sostenere tutte le iniziative culturali e sportive promosse dalle associazioni aventi sede a Ginosa e Marina di Ginosa e che operano sul territorio, soprattutto in questo delicato periodo caratterizzato dalle difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Pertanto le associazioni aventi sede a Ginosa e Marina di Ginosa che intendono chiedere un contributo economico a sostegno delle spese da sostenere per la realizzazione delle manifestazioni culturali e sportive da tenersi nell’ambito del territorio comunale nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 30 settembre 2020 possono presentare la domanda di contributo entro e non oltre il termine perentorio del 27 luglio 2020.

Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:

1) Breve descrizione dell’iniziativa con indicazione del programma, luogo e periodo di svolgimento della stessa e degli obiettivi che la stessa si prefigge di raggiungere;

2) Bilancio di previsione con indicazione di spese ed entrate previste;

3) Indicazione del contributo richiesto e delle spese alle quali sarà destinato;

4) Indicazione di eventuali soggetti pubblici o privati cointeressati nella programmazione dell’iniziativa;

5) Precisazioni in merito a come si intende assicurare il rispetto delle normative e disposizioni nazionali, regionali e locali emesse in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sono escluse le richieste di contributo per corsi di qualsiasi genere.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, allegandovi un valido documento di riconoscimento.

Possono presentare la domanda sia le associazioni iscritte all’Albo comunale delle forme associative che quelle non iscritte. Queste ultime dovranno allegare alla domanda la copia dello Statuto e dell’atto costitutivo.

Ogni associazione potrà presentare al massimo una richiesta di contributo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire oltre il termine di scadenza sopra indicato e quelle prive di sottoscrizione.

Le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere ripresentate. La presentazione dell’istanza non dà diritto all’erogazione del contributo.

Il Comune di Ginosa si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di sospendere o revocare il presente avviso senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Le richieste potranno essere inviate tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, spedizione postale o a mezzo PEC all’indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it.

In caso di spedizione postale si considera in ogni caso la data di effettivo arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente e non quella risultante dal timbro postale.

La concessione del contributo coprirà tutte le spese previste dalla manifestazione (ad esempio stampa dei manifesti, spese SIAE ecc.).

Il contributo verrà concesso previa presentazione della rendicontazione da depositare entro sei mesi dalla conclusione dell’iniziativa.

In relazione alla rendicontazione si applica quanto previsto dai commi 5, 6, 7 ed 8 dell’art. 13 del regolamento comunale per la concessione dei contributi.

I contributi verranno concessi con Deliberazione della Giunta Comunale.

Della concessione del contributo verrà data notizia all’associazione richiedente a mezzo posta elettronica.

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate a mezzo mail al seguente indirizzo: nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it.

Maggiori info qui: https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/contributi-per-manifestazioni-culturali-e-sportive-da-realizzare-nell-estate-2020