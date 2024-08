Ginosa (TA) incontro per affrontare la crisi idrica

Permettere quanto prima il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue trattate nei depuratori di Ginosa e Marina di Ginosa avviando congiuntamente una strategia per far fronte a una crisi idrica sempre più pressante che interessa il territorio, progettazione di nuove infrastrutture, dare vita a nuove politiche che tengano conto della sostenibilità, oltre a mantenere costante il dialogo con gli enti competenti.

Sono i temi di cui si è discusso in un’apposita riunione svoltasi ieri sull’emergenza siccità presso la Delegazione Comunale di Marina di Ginosa tra Amministrazione Comunale, Coldiretti Taranto e una delegazione di agricoltori locali.

Oltre al Sindaco di Ginosa Vito Parisi erano presenti il Direttore di Coldiretti Taranto, Franco Dell’Acqua, il rappresentante di Coldiretti Taranto, Pierfrancesco Marchitelli, ed il rappresentante degli agriturismi Terranostra di Coldiretti Taranto, Giuseppe Lillo.

Coldiretti Taranto ha apprezzato l’iniziativa del Sindaco Parisi, affermando che ogni progetto che crea le condizioni per superare la crisi idrica di questi ultimi mesi è da sostenere ed incoraggiare.

Coldiretti Taranto ha anche invitato il Sindaco di Ginosa ad andare avanti sul percorso intrapreso, confermando la propria disponibilità a partecipare ad ogni ulteriore iniziativa dell’Amministrazione comunale ginosina sul tema del riuso delle acque di depurazione per uso irriguo.