Il Comune di Ginosa, la Biblioteca Civica Ginosa e Marina e i settori Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Culturali promuovono anche quest’anno l’iniziativa “IL MAGGIO DEI LIBRI”,

occasione importante e proficua per il nostro territorio di elaborare progetti e fare rete.

Sono invitati a partecipare Istituti scolastici, Associazioni, Librerie, Edicole e Soggetti pubblici e privati, organizzando con la Biblioteca Civica Ginosa e Marina di Ginosa “Il Maggio dei Libri 2021 a Ginosa & Marina” con eventi e progetti di promozione alla lettura (letture, laboratori, giochi, attività dibattiti, conferenze) da svolgersi a Ginosa e a Marina di Ginosa dal 15 al 31 maggio in modalità web e/o spazi e luoghi (chiusi e all’aperto e nel rispetto della normativa anti-Covid 19) del territorio per valorizzarli.

La richiesta, redatta in conformità all’apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante e con copia di un documento di riconoscimento, va presentata entro il 12 maggio 2021 all’Ufficio Protocollo Comunale o tramite pec all’indirizzo: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

I FILONI TEMATICI SONO:

“Amor… ch’a nullo amato amar perdona”

dedicato all’amore nel senso più classico del termine e alla sua accezione più sociale e di apertura verso l’altro;

“Amor… che ne la mente mi ragiona”

dedicato all’amore come passione per la razionalità e la conoscenza, le stesse che avevano spinto Ulisse a intraprendere i suoi viaggi;

“Amor… che move il sole e l’altre stelle”

dedicato all’amore come desiderio di conoscenza, cura e tutela di ciò che ci circonda.

L’iniziativa “ Il Maggio dei libri” è una campagna nazionale, nata nel 2011 e promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il patrocinio della Commissione Italiana dell’UNESCO.

Questo evento attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, vuole stimolare l’abitudine alla lettura, elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

Si specifica che il Centro per il Libro e la Lettura ha previsto anche per quest’anno il Premio “Il Maggio dei Libri 2021”, destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per categoria: Associazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, Carceri/Strutture sanitarie e per anziani.

Si indica, inoltre, il sito da utilizzare come piattaforma per le attività da svolgere all’indirizzo: https://ginosalegge.altervista.org

Maggiori info QUI: https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/il-maggio-dei-libri-2021-a-ginosa-marina