Ginosa (TA) Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine. Approvato il regolamento

Piccoli amministratori comunali crescono. E per crescere bene è giusto dettare delle regole attraverso un Regolamento Comunale ad hoc.

Dare vita a progetti e idee, spronando gli adulti a collaborare per concretizzare iniziative sulla base delle loro esigenze: è tra i principali obiettivi del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine di Ginosa.

Il regolamento che ne disciplina il funzionamento, proposto dall’Amministrazione, è stato approvato all’unanimità nel corso del Consiglio Comunale svoltosi il 30 luglio 2024.

Per la prima volta il Comune di Ginosa introduce uno strumento innovativo rivolto esclusivamente ai bambini che frequentano la classe 5^ della Scuola Primaria sino alla classe 2^ della Scuola Secondaria di primo grado.

Nel corso del Consiglio Comunale del 30 luglio, inoltre, è stata approvata una modifica del regolamento della già vigente Consulta Comunale dei Ragazzi, che prevede la partecipazione degli studenti di Ginosa e Marina di Ginosa che frequentano anche la classe 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il Consiglio sarà costituito da 16 bambini/e che frequentano gli Istituti Comprensivi e i plessi di Ginosa e Marina di Ginosa, tutti equamente rappresentati. Sono previste le elezioni, a cui seguirà la nomina di un “Sindaco dei Bambini e delle Bambine’’ che, a sua volta, nominerà una “Giunta’’. Insieme, potranno elaborare proposte per migliorare la propria Città, per poi lavorare in sinergia con l’Amministrazione Comunale.

