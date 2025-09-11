Ginosa (TA) con il Progetto Melete trasformi l’idea in impresa

Parte a Ginosa il Progetto Melete, un percorso dedicato a giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano trasformare un’idea in un’impresa concreta.

L’iniziativa, sostenuta da una rete di Comuni, Università e partner del territorio, è finanziata con 150.000 € nell’ambito del bando “Giovani e Impresa” promosso da ANCI, e si propone di accompagnare i partecipanti lungo un percorso formativo strutturato, fatto di laboratori, coaching e tutoraggio.

Lunedì 15 settembre alle ore 18:00, presso la Community Library, prenderà il via il primo incontro: non si tratta di un singolo appuntamento, ma dell’inizio di un percorso che durerà mesi, durante i quali i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare le proprie idee, acquisire competenze pratiche e ricevere orientamento su bandi, strumenti giuridici e finanziari.

Il percorso è rivolto a giovani interessati a sviluppare iniziative nei settori del turismo, agroalimentare, artigianato e terzo settore, valorizzando le vocazioni locali e rafforzando la rete di innovazione e imprenditorialità giovanile sul territorio.

«Siamo davvero entusiasti di dare il via al Progetto Melete qui a Ginosa – spiega il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Luca Melchiorre – questo primo incontro non rappresenta un appuntamento isolato, ma l’inizio di un percorso strutturato, pensato per accompagnare i giovani nella realizzazione delle proprie idee imprenditoriali.

Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche, confrontarsi con esperti e ricevere orientamento su bandi, strumenti giuridici e finanziari, fondamentali per trasformare un’idea in un progetto concreto.

Ci tengo a sottolineare quanto sia importante la partecipazione fin da subito: è in questo momento che si gettano le basi per costruire insieme progetti solidi e nuove imprese, valorizzando il talento e l’energia dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, e contribuendo allo sviluppo del territorio.

Un ringraziamento al Comune di Taranto, ente capofila che ha presentato la candidatura a cui siamo stati felici di aderire, e a tutti i partner pubblici e privati».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.