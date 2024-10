Ginosa (TA) Avviso contributi per chi fa sport

È online l’avviso pubblico del Comune di Ginosa finalizzato all’erogazione di contributi economici per lo svolgimento di attività sportive e motorie in favore di soggetti bisognosi – annualità 2024/2025.

L’obiettivo dell’avviso, pubblicato per il secondo anno consecutivo, è quello di incentivare l’attività sportiva e motoria, partendo dal fatto che lo Sport rappresenta un veicolo di inclusione sociale e di crescita, con una forte valenza educativa e formativa, nonché uno strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

• essere residenti nel Comune di Ginosa;

• essere cittadini italiani o di uno Stato facente parte dell’UE;

• essere cittadini di un altro Stato (extra UE) in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii e permesso di soggiorno valido. In caso di permesso scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo;

• avere un’attestazione ISEE ordinario 2024 inferiore o uguale ad € 10.000,00 (relativo ai redditi 2023).

Il contributo economico verrà erogato al soggetto richiedente, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, ossia dietro presentazione della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ad un’attività sportiva o motoria presso un’Associazione sportiva o una Società sportiva dilettantistica per l’annualità sportiva 2024/2025 (periodo settembre 2024 – giugno 2025).

L’istanza dovrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa o inviata a mezzo del servizio postale o a mezzo pec all’indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 31 dicembre 2024.

L’avviso pubblico completo e il modello sono disponibili a questo link: https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Avvisi/AVVISO-PUBBLICO-finalizzato-all-erogazione-di-contributi-economici-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportive-e-motorie-in-favore-di-soggetti-bisognosi

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.