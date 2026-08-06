Ginosa (TA): attivo il nuovo sportello online per le dipendenze

È attivo a Ginosa il nuovo Sportello d’Ascolto Online dedicato alle dipendenze da sostanze, alcol e gioco d’azzardo, promosso dall’Associazione Ogni Giorno APS con il sostegno del Comune di Ginosa.

Il progetto nasce per offrire un punto di riferimento accessibile, gratuito e riservato alle persone che vivono direttamente una situazione di dipendenza, ai loro familiari e a quanti abbiano bisogno di informazioni, ascolto e orientamento.

Lo Sportello punta a rafforzare sul territorio le attività di prevenzione e supporto, favorendo l’emersione delle situazioni di disagio e accompagnando le persone verso percorsi e servizi adeguati alle singole esigenze. Il servizio si svolge principalmente a distanza attraverso contatto telefonico, WhatsApp, videochiamata, chat e posta elettronica; qualora fosse necessario, potrà essere concordato anche un successivo incontro in presenza.

Il servizio è rivolto ai residenti di Ginosa e Marina di Ginosa, sia alle persone direttamente coinvolte sia ai familiari o ad altri soggetti che necessitino di un primo confronto. È prevista la massima tutela della riservatezza e la possibilità di un primo accesso anche in forma anonima.

Per informazioni o per accedere allo Sportello è possibile contattare il numero 350 146 0161, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo sportellodipendenze.ginosa@gmail.com.

«Con questo progetto aggiungiamo un ulteriore strumento alla rete di servizi che il Comune sta costruendo per rispondere in maniera concreta alle fragilità presenti nella nostra comunità – dichiara il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi – le dipendenze sono fenomeni complessi, che non riguardano soltanto la singola persona ma spesso coinvolgono intere famiglie. Rendere più semplice il primo contatto e avvicinare le persone ai servizi significa lavorare sulla prevenzione, sulla consapevolezza e sulla capacità del territorio di non lasciare nessuno solo davanti a una situazione di difficoltà. Un ringraziamento va all’Associazione Ogni Giorno APS per la collaborazione e per il lavoro portato avanti, che ci permette di mettere a disposizione della comunità un ulteriore strumento di ascolto, prevenzione e supporto».

«Abbiamo voluto sostenere un servizio che partisse da un principio molto semplice: creare uno spazio in cui chiedere aiuto possa essere più facile – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Dania Sansolino – chi vive una situazione di dipendenza, così come chi gli sta accanto, può avere bisogno innanzitutto di essere ascoltato, senza giudizi e con la necessaria riservatezza. Lo Sportello vuole essere proprio questo: un primo punto di contatto, capace di orientare, informare e accompagnare verso le risposte più appropriate».

Con l’attivazione dello Sportello, il Comune di Ginosa e l’Associazione Ogni Giorno APS rafforzano così le attività di ascolto, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio, mettendo a disposizione della comunità un servizio pensato per avvicinare le persone e le famiglie ai percorsi di supporto disponibili.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.