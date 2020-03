Il Comune di Ginosa (TA) ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione finanziario per il biennio 2020/2022. Il lavoro dell’Amministrazione, infatti, non si ferma nonostante il periodo di grande crisi che tutta Italia sta attraversando.

Con Delibera di Giunta Comunale n.39 del 12 marzo 2020 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022. Una seduta di Giunta singolare, in cui si è dovuta rispettare la distanza di sicurezza imposta di almeno un metro.

Nonostante i tempi durissimi che l’Italia e il Mondo intero stanno vivendo per far fronte all’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione Comunale non può non pensare al futuro e al funzionamento dell’intera macchina organizzativa.

Un segnale positivo, testimonianza che il lavoro continua, malgrado tutto.

Alla luce dei nuovi Decreti del Governo, gli assetti potrebbero subire modifiche.

Il Risultato di Amministrazione (il valore economico creato dal Comune) cresce ancora, raggiungendo la cifra considerevole di € 13.448.507, in aumento di circa € 2.700.000 rispetto al medesimo risultato del 2019 e quasi triplica il valore di 4.736.129 del rendiconto 2016, e cioè il dato esistente all’inizio del mandato amministrativo.

Tale balzo testimonia il grande lavoro di attenzione ai conti, volto a far crescere il valore aggiunto dell’Ente, in un’ottica di risanamento e di efficientamento della gestione.

Il maggior valore conseguito viene accantonato quasi integralmente al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (riserva per coprire mancati incassi degli ultimi dieci anni) che raggiunge la cifra di € 9.270.062 e al Fondo Contenzioso e Passività potenziali (per pagamenti cause e richieste di risarcimento danni) per € 528.150, proprio nell’ottica di annullare l’effetto negativo delle voci pregresse dei residui attivi e dei contenziosi datati.

Essi costituiscono la maggiore criticità dei conti del Comune e consentono di conservare un “tesoretto” per il futuro rendiconto, che sconterà le difficoltà della macchina della riscossione, che ci accompagnano fin dal 2014/2015, come da osservazioni della Corte dei Conti.

Il tutto viene coniugato con una forte azione di riduzione dell’indebitamento con il Debito Residuo dei Mutui, che passa da € 8.911.192 del 2016 a € 3.992.000 del 2020, e al minore onere finanziario per interessi che passa da € 431.280 del 2016 a € 205.407 del 2020.

Da non trascurare il dato positivo sulla diminuzione dei tempi di pagamento delle fatture, che passa da 135 giorni del 2017 ai 106 giorni del preventivo 2019, fino ai 72 giorni attuali, e la netta diminuzione dell’indice di indebitamento, che passa dal valore di 2,62% (sempre del 2016) all’1,05% del 2020, nonchè l’aumento del Fondo di Riserva, passato dai € 146.000 del 2016 al valore di € 190.019.

<<I dati numerici evidenziano sembra ombra di dubbio che continua l’opera di risanamento del bilancio comunale che l’Amministrazione attua dal 2016 con risultati in netta crescita – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Domenico Gigante – un lavoro difficile e meticoloso, che deve essere coordinato con le esigenze della macchina amministrativa ed i suoi costi fissi, nonché con le necessità delle azioni politiche per la realizzazione del programma amministrativo>>.

<<Destinare grandi risorse al risanamento riduce automaticamente le somme destinate alle azioni nei settori – ha aggiunto il Sindaco Vito Parisi – ma stiamo riuscendo a sopperire con la nostra progettualità, che ci ha consentito di ottenere numerosi finanziamenti, sia per le grandi opere più volte illustrate, che per piccole azioni nell’ambito dell’intrattenimento, dello sport, del turismo e del commercio, anche con l’aiuto del DUC.

Iniziative che hanno dato grandi soddisfazioni: gli eventi del Centenario, il Carnevale Marinese 2020.

Tenere i conti in ordine e in equilibrio è indispensabile per raggiungere grandi risultati>