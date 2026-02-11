Ginosa (TA) alla BIT di Milano 2026

Il Comune di Ginosa partecipa anche quest’anno alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, tra le principali manifestazioni fieristiche dedicate al settore turistico a livello nazionale e internazionale, punto di riferimento per operatori, istituzioni e territori, spazio di incontro, confronto e networking sulle strategie, le tendenze e le opportunità di sviluppo del turismo.

Ginosa è insieme ai Comuni della Terra delle Gravine e alla Rete dei Comuni Sostenibili, confermando la scelta strategica di presentarsi in forma aggregata nei principali contesti nazionali dedicati alla promozione turistica. A rappresentare il Comune di Ginosa è l’assessore al Turismo Domenico Gigante.

La partecipazione alla BIT si inserisce in un percorso di crescita che punta su collaborazione, visione e programmazione, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento turistico del territorio, valorizzarne le identità culturali e naturali e promuovere progetti concreti di sviluppo.

I dati sui flussi turistici (fonte Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione) confermano un trend di crescita significativo per Ginosa.

Nel confronto tra 2024 e 2025 gli arrivi totali passano da 26.757 a 30.610 (+14,4%), mentre le presenze totali crescono da 149.296 a 165.883 (+11,1%). Aumenta il turismo nazionale, con arrivi italiani da 24.014 a 26.610 (+10,8%) e presenze italiane da 137.610 a 149.764 (+8,8%), ma è particolarmente rilevante la crescita del mercato estero: gli arrivi stranieri salgono da 2.743 a 4.000 (+45,8%) e le presenze straniere da 11.686 a 16.119 (+37,9%). Agosto si conferma il mese con maggiori presenze con 54.930 presenze totali (nel 2024 sono state 49.007).

«La BIT rappresenta un’occasione importante per portare Ginosa e Marina di Ginosa dentro le conversazioni che contano sul futuro del turismo – dichiara l’assessore al Turismo Domenico Gigante – ci presentiamo in aggregazione con i Comuni del territorio perché crediamo che il futuro si costruisca con la squadra, con la condivisione e con la forza di una terra che sceglie di muoversi unita.

A Milano non portiamo solo progetti e numeri, ma soprattutto un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione e sulla programmazione. È lo stesso metodo che stiamo applicando sul nostro territorio, dall’importante lavoro avviato sul demanio marittimo attraverso il Piano delle Coste, alla capacità di accogliere e organizzare eventi di caratura nazionale e internazionale come il Giro d’Italia, il Giro-E e l’UTMB, che hanno acceso i riflettori su Ginosa e sull’intero territorio. Un percorso fatto di serietà, visione e investimenti concreti, che sta producendo risultati e che continuerà a guidarci nella crescita di un’offerta turistica sempre più strutturata, sostenibile e competitiva».

