GINOSA, RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA DI ACQUE REFLUE DEPURATE: ONLINE AVVISO PUBBLICO

In risposta alla grave emergenza idrica che sta interessando il territorio, il Comune di Ginosa ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse all’utilizzo di acque reflue depurate a fini irrigui per l’annata agraria 2025.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni condivise tra Autorità Idrica Pugliese (AIP), Regione Puglia, Acquedotto Pugliese (AQP), ARIF e Consorzi di bonifica, volte alla promozione del riutilizzo dell’acqua affinata come misura urgente per fronteggiare la crisi idrica, già riconosciuta con il Decreto Legge n. 39/2023 e la DGR n. 257 del 10 marzo 2025.

L’avviso si rivolge principalmente agli agricoltori e alle imprese agricole, ma anche ai cittadini che hanno un terreno da irrigare e che possano organizzarsi per prelevare l’acqua dai due depuratori di Ginosa o Marina di Ginosa.

Le domande devono essere presentate esclusivamente all’indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12:00 del 31 luglio 2025, compilando l’apposito modulo disponibile al seguente link:

«In questi anni, sin dal 2021, abbiamo portato avanti con determinazione il tema del riutilizzo delle acque reflue depurate, partecipando a numerosi tavoli istituzionali e tecnici, convinti che questa fosse una strada necessaria per affrontare in maniera strutturale la crisi idrica che colpisce il nostro territorio – spiega il Sindaco Vito Parisi – abbiamo coinvolto tutte le realtà competenti: associazioni di categoria, agricoltori, istituzioni. L’ultimo incontro, in ordine di tempo, si è tenuto lo scorso 9 luglio in Prefettura.

Era inaccettabile che migliaia di metri cubi d’acqua, risorsa preziosa e indispensabile per un territorio a forte vocazione agricola come il nostro, venissero semplicemente dispersi. Parliamo di una disponibilità media pari a 2.700 metri cubi al giorno dal depuratore di Ginosa, circa 1.000 metri cubi al giorno da quello di Marina di Ginosa nei mesi invernali, e oltre 2.000 durante i mesi estivi.

Oggi, con grande soddisfazione, possiamo dire che con questo avviso pubblico un primo passo concreto è stato compiuto. Si tratta di un’azione resa possibile grazie alla proficua collaborazione con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, e ringrazio l’Assessore Donato Pentassuglia per il dialogo, e con Acquedotto Pugliese.

È una risposta concreta e immediata alla grave emergenza idrica in atto e alla persistente assenza di piogge, per sostenere un comparto agricolo in difficoltà e alleggerire la pressione sulle nostre riserve idriche.

Con questo atto vogliamo dare un segnale forte: ridurre gli sprechi, salvaguardare l’ambiente e garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’agricoltura. Continueremo a lavorare per realizzare infrastrutture capaci di rendere strutturale il riutilizzo delle acque reflue anche nei prossimi anni».

