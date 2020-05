Riparte il mercato settimanale, per ora per le sole categorie alimentari, a Ginosa.

Dopo un sopralluogo nella nuova location di Piazzale Padre Pio, in via Palatrasio, da parte del Sindaco Vito Parisi, gli Assessori Nicola Piccenna e Nunzio Ricciardi, il Consigliere Sergio Basta, Polizia Locale e l’architetto Biffino per l’Ufficio Commercio.

Mascherine, guanti, distanziamento interpersonale e tra le bancarelle: queste le prerogative del mercato ai tempi del Coronavirus.

<<La ripartenza è iniziata – ha dichiarato il Primo Cittadino – lo svolgimento del mercato settimanale, seppur temporaneamente aperto ai soli generi alimentari, rappresenta una piccola riappropriazione della normalità, del vivere quotidiano. Piazzale Padre Pio è un’area sicura, dotata anche di servizi igienici, e rappresenta un buon compromesso per mercatali e cittadini. Stiamo individuando le soluzioni e le aree idonee per ospitare tutti gli altri settori merceologici, anche a Marina di Ginosa, sempre nel pieno rispetto della sicurezza e della salute pubblica. Nei prossimi giorni continueranno i confronti con le associazioni di categoria, mentre il tema dello spostamento delle aree mercatali sarà discusso anche con gli altri Sindaci della provincia ionica che si trovano nella stessa situazione>>.