GINOSA: rinnovo consulta dei ragazzi. Eletti presidente, vicepresidente e segretario

Con l’elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario avvenuta il 20 febbraio 2025, si è insediata ufficialmente la nuova Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze di Ginosa, strumento fortemente voluto e introdotto dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella vita pubblica e di promuovere la loro partecipazione alle decisioni che riguardano il presente e il futuro della comunità.

I 15 componenti della nuova Consulta, hanno espresso le proprie preferenze durante la prima seduta svoltasi presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa. Graziana Martiello è stata riconfermata Presidente per il secondo mandato consecutivo, mentre la nuova Vicepresidente eletta è Valentina Nigro. Il Segretario è Gabriele Vavallo.

“Congratulazioni alla Presidente, alla Vicepresidente, al Segretario e a tutti i componenti della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze per l’importante incarico appena assunto – dichiara l’Amministrazione Comunale – questo organismo rappresenta un prezioso strumento di partecipazione e crescita civica per le nuove generazioni, che avranno così l’opportunità di contribuire attivamente alla vita della nostra comunità.

Auguriamo a tutti i membri della Consulta un buon lavoro, certi che il loro impegno porterà nuove idee e proposte per il futuro di Ginosa”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.