Ginosa raddoppia…anche la bandiera Lilla dopo quella blu

E la riconferma viene su un tema di stretta attualità come l’accessibilità e l’inclusione, con una serie di adempimenti e servizi che nel settore turistico consentono eccome pari opportunità di mobilità a tutti i cittadini. Un impegno, quello dell’Amministrazione comunale, che tiene conto della sostenibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche : dall’accesso alla biblioteca al mare. Un lavoro destinato a continuare per la terza barriera lilla…



Ginosa riconferma la Bandiera Lilla.

Impegno continuo per l’accessibilità e l’inclusione

Arriva la conferma ufficiale. Il Comune di Ginosa ottiene la sua seconda Bandiera Lilla consecutiva, il prestigioso riconoscimento riservato ai Comuni che si distinguono per un livello di accessibilità superiore alla media, in particolare nei luoghi e nei servizi a vocazione turistica, che intendono continuare a farla crescere e che dimostrano un’accoglienza inclusiva e un forte impegno nella sostenibilità.

“Durante l’analisi abbiamo apprezzato in particolare i lavori che interessano la parte storica prospiciente la gravina, gli impianti sportivi e la nuova passerella pedonale a Marina di Ginosa, oltre i numerosi lavori in fase di avviamento. Tutto questo, insieme ai miglioramenti effettuati nella biblioteca e nei parchi gioco, ci ha fatto comprendere come la progettazione accessibile stia diventato uno standard della progettazione di Ginosa”: è quanto si legge nelle motivazioni dell’assegnazione, a firma del Presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano.

A seguito dei nuovi sopralluoghi e verifiche da parte dello staff tecnico della Bandiera Lilla, il riconoscimento è stato consegnato simbolicamente alla comunità lo scorso 25 luglio durante l’inaugurazione dei nuovi percorsi ciclopedonali a Marina di Ginosa, alla presenza del Presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano e dell’Amministrazione Comunale.

Ginosa e Marina di Ginosa rientrano quindi tra quelle realtà che lavorano per abbattere le barriere architettoniche, rendendo gli spazi più accessibili e sicuri per tutti, che dimostrano un’attenzione verso servizi chiari, fruibili e pensati per una vasta pluralità di utenti, così come la capacità di promuovere un turismo responsabile, in cui l’accessibilità diventa uno dei punti di forza del territorio.

