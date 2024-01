Ginosa: pubblicato l’avviso per il sostegno ai corsi di formazione professionale

E’ stato pubblicato l’avviso destinato a persone residenti nel Comune di Ginosa per l’erogazione di voucher finalizzati a sostenere l’iscrizione a corsi di formazione professionale, organizzati da centri di formazione autorizzati ed accreditati secondo la normativa regionale e/o Nazionale vigente e finalizzati all’ottenimento di una qualifica professionale che consenta ai titolari di proporsi sul mercato del lavoro in modo più mirato e qualificato.

Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Ginosa;

2. essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’UE;

3. essere cittadini di un altro Stato (extra UE) in regola ai sensi degli art. 4 e 5 del D.lgs. del 25/07/1998 n. 286 e ss.mm.ii e permesso di soggiorno valido. In caso di permesso scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo;

4. Età del beneficiario del corso di formazione professionale compresa tra 16-55 anni;

5. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, il cui valore sia non superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00 euro).

La domanda va presentata esclusivamente online accedendo al portale ginosa.bonuspesa.it a partire dal giorno 15.01.2024 e fino alle 23:59 del giorno 15.03.2024.

L’avviso pubblico è consultabile al seguente link: https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-voucher-finalizzati-a-sostenere-l-iscrizione-a-corsi-di-formazione-professionale-2

<<Con questo avviso pubblico, per il quale abbiamo stanziato 60.000 euro, vogliamo sostenere coloro che puntano sul proprio futuro e sulla propria formazione per crescere professionalmente, acquisire maggiori conoscenze necessarie per affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro e avere maggiori opportunità – spiega l’Amministrazione – ecco perchè, insieme all’Ufficio Servizi Sociali, abbiamo lavorato a questo avviso. L’acquisizione di nuove competenze è diventata di fondamentale importanza in un contesto come quello attuale, in cui sono richieste dal mercato del lavoro competenze sempre più specifiche e professionali>>.