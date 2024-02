Ginosa: proseguono fli appuntamenti con il “Teatro delle Famiglie”

Domenica 18 febbraio 2024, sipario ore 17.30, al Teatro Alcanices di Ginosa andrà in scena “FUNTIME’’, spettacolo in lingua inglese di e con Steve Cable.

Sinossi:

Da una strana baracca spunta pian piano un personaggio misterioso dallo sguardo incuriosito, dai vestiti eleganti sebbene un po’ eccentrici, un personaggio che poco a poco si avvicina alla platea finché nel silenzio bisbiglia una sola parola: “Hello!”. Eh sì, è Mister Cable, compaesano di Mister Bean con il quale condivide la capacità di trasformare qualsiasi normale attività (in questo caso una ‘lezione’ di inglese) in caos!

Mentre la sua imbranataggine diverte la platea, Mister Cable persiste nel suo obiettivo e cioè quello di comunicare… attraverso il viso, il corpo, i burattini e soprattutto attraverso la lingua inglese, la sua lingua, una lingua che nel contesto di “Funtime!” si rivela molto comprensibile e orecchiabile.

Si capisce ben presto che ‘Mister Cable’ è un Clown e così lo spettacolo, composto di piccoli divertenti sketch come uno spettacolo di teatro di strada, è un invito non solo a conoscere ed usare la sua lingua – attraverso una forte enfasi sul coinvolgimento vocale del pubblico – ma anche ad entrare nel suo mondo, un mondo di fantasia dove un neonato scambia Mister Cable per sua madre, dove una spalla si ribelle, dove un lupo affamato insegue una giovane coppia di innamorati…