Si è tenuta, Giovedì 18 novembre 2021, la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Ginosa con il conseguente insediamento.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, del Vicepresidente, il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Primo Cittadino sulla composizione della Giunta, la presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi Capigruppo, l’elezione della Commissione Elettorale e la nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

Ad aprire i lavori, il Consigliere più suffragato, Marianna Difonzo (gruppo Movimento 5 Stelle).

A ricoprire la carica di Presidente del Consiglio a seguito del voto unanime da parte dei Consiglieri presenti in Sala Consiliare, Giorgio Acquasanta (Movimento 5 Stelle).

Il Vicepresidente è Anna Di Lena (Consigliere del gruppo Movimento 5 Stelle) che ha accettato l’incarico temporaneamente, in attesa di discussione in sede di Capigruppo sull’assegnazione del ruolo.

Ecco la composizione dei gruppi di Maggioranza in Consiglio Comunale:

Gruppo M5S

Giuseppe D’Amelio – Capogruppo

Giorgio Acquasanta (Presidente del Consiglio)

Marianna Difonzo

Anna Di Lena

Desirè Milfa

Tommasina Cossut

Vincenzo Piccenna

Gruppo PERBENE

Domenico Gigante – Capogruppo

Arianna Pupino

Giuseppe Bongermino

<<Quello di Presidente del Consiglio – spiega Acquasanta – è un incarico importante, che certamente mi gratifica e che assumo con grande onore, senso di responsabilità e spirito di servizio. Ringrazio tutti i Consiglieri che hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti.

Nell’esercizio delle mie funzioni, tenderò ad una Presidenza del Consiglio forte e libera. Forte per la capacità di dire no quando le situazioni lo richiederanno, e libera da condizionamenti, in quanto la mia unica direzione è quella dell’interesse delle comunità di Ginosa e Marina di Ginosa e del prestigio del Consiglio Comunale.

L’obiettivo prioritario a cui dobbiamo tendere, è quello di non tradire le aspettative di benessere e sviluppo della nostra Comunità, garantendo sempre politiche vicine al cittadino.

Sono certo che in un momento così difficile per il nostro Paese, riusciremo insieme ad affrontare l’impegno straordinario di rappresentare nel migliore dei modi i nostri concittadini, che ci hanno dato l’onore e l’onere di rappresentarli in quest’aula, con l’augurio che questo Consiglio Comunale si distingua e venga ricordato tra i più propositivi, efficienti e concreti della storia di Ginosa>>.

<<Faccio a tutti i componenti del Consiglio Comunale un sincero augurio di buon lavoro – aggiunge il Sindaco Parisi – l’auspicio è che i lavori dell’assise siano sempre proficui, all’insegna della cooperazione tra tutti i Gruppi che compongono il Consiglio stesso, e che trovino massima espressione attraverso le Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie che saranno istituite, i provvedimenti e le delibere che saranno discusse e approvate. Il fine deve rimanere il bene delle comunità di Ginosa e Marina di Ginosa e il miglioramento della qualità della vita.

È necessario non perdere di vista questo obiettivo, mai scontato, con uno sguardo al presente e uno al futuro. Le azioni che compiamo oggi, infatti, hanno un impatto importante sul domani delle attuali generazioni e di quelle che verranno>>.