GINOSA, PRESENTATO IL PROGETTO “PIEDIBUS”: PRIMO INCONTRO CON RAGAZZI E GENITORI

Si è svolto ieri pomeriggio, nell’Aula Consiliare del Comune di Ginosa, l’incontro informativo dedicato al progetto Piedibus, promosso dai ragazzi del Servizio Civile Universale – progetto Monitor 2024 – e Comune di Ginosa.

Presenti i ragazzi del Servizio Civile Universale, l’assessore alla Pubblica Istruzione Vera Santoro e il consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre.

Si tratta di un servizio innovativo che propone un modo diverso di andare a scuola: a piedi, insieme, in sicurezza, in maniera sostenibile. Una sperimentazione su cui, negli ultimi mesi, i volontari del Servizio Civile hanno lavorato per definire organizzazione, percorsi e modalità di funzionamento.

L’incontro di ieri è stato il primo momento di presentazione pubblica alla cittadinanza, durante il quale sono stati illustrati gli obiettivi dell’iniziativa e il funzionamento del servizio.

Il Piedibus prevede infatti che i bambini di 3^, 4^ e 5^ elementare raggiungano la scuola a piedi partendo da punti di raccolta prestabiliti, accompagnati dai volontari del Servizio Civile e da cittadini volontari che decideranno di dare una mano lungo il percorso.

Per la sperimentazione sono stati individuati quattro itinerari, pensati per coprire diverse zone del paese e offrire alle famiglie un’alternativa gratuita e sicura per il tragitto casa–scuola, sia all’andata che al ritorno.

In questa fase l’Amministrazione e i volontari del Servizio Civile stanno raccogliendo le disponibilità dei cittadini che vogliono partecipare come accompagnatori. Tutti i volontari e i bambini coinvolti nel progetto saranno coperti da polizza assicurativa.

Il servizio partirà dopo Pasqua 2026. Sul sito del Comune verrà pubblicato un modulo riservato ai volontari che vorranno aderire.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.