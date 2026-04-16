Ginosa premiata “Destinazione 2025” al fuori salone di Vinitaly 2026

Il Comune di Ginosa è stato insignito del Premio “Benvenuti in Puglia – Destinazione 2025” durante l’evento ufficiale “Benvenuti in Puglia”, il prestigioso fuori salone di Vinitaly dedicato alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche della regione.

La cerimonia si è svolta nella cornice di Palazzo Verità Poeta, alla presenza di oltre 100 giornalisti della stampa nazionale, stakeholder del settore, buyer internazionali e rappresentanti istituzionali, tra cui anche il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Il riconoscimento è stato attribuito alla Città di Ginosa “per i risultati raggiunti nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio e per la capacità di coniugare crescita dell’offerta turistica e tutela del patrimonio”, una motivazione che sintetizza il percorso di consolidamento identitario e di rafforzamento dell’attrattività intrapreso negli ultimi anni.

L’iniziativa, organizzata da Media Relations con la collaborazione di consorzi di tutela, enti e associazioni territoriali, rappresenta da oltre dieci anni uno degli appuntamenti più rilevanti per la comunicazione del brand Puglia nel panorama nazionale.

Nel commentare il riconoscimento, l’Assessore al Turismo Domenico Gigante ha evidenziato come «il risultato ottenuto a Verona confermi la solidità del lavoro svolto in questi anni e la capacità del territorio di presentarsi come destinazione competitiva e sostenibile. La crescita di Ginosa e Marina di Ginosa – ha aggiunto – è il frutto di una strategia integrata che coinvolge operatori, associazioni, imprese e cittadini. Questo premio rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con una programmazione orientata alla qualità e alla valorizzazione delle nostre eccellenze».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco, che ha sottolineato come «essere premiati come “Destinazione 2025” in un contesto di rilevanza nazionale come Vinitaly costituisca un riconoscimento importante per l’intera comunità. Il premio testimonia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere un modello di sviluppo turistico fondato su sostenibilità, innovazione e tutela del patrimonio. Continueremo a investire in progettualità capaci di rafforzare l’attrattività del nostro territorio e di consolidare i risultati raggiunti».

Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Acquasanta ha rimarcato il valore istituzionale del riconoscimento, affermando che «questo premio rappresenta un risultato significativo per Ginosa e conferma la validità del percorso amministrativo intrapreso. La collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini sta generando un modello di crescita che valorizza le risorse locali e rafforza l’immagine della città a livello regionale e nazionale. Proseguiremo nel sostenere iniziative che contribuiscano allo sviluppo turistico e culturale del territorio».

L’evento “Benvenuti in Puglia” ha aperto la serata con un talk dedicato alle prospettive del turismo regionale per il 2026 e al ruolo dei media nazionali nella narrazione delle eccellenze pugliesi. La conduzione è stata affidata a Federico Quaranta (Rai 3), Tinto (Rai 1) e Simona Branchetti (TG5). La serata si è conclusa con una degustazione guidata di prodotti tipici pugliesi – vino, olio, prodotti caseari e da forno – presentati da food teller e sommelier.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.