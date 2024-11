Ginosa, parte lo sportello InformaGiovani.

A partire dal 18 novembre 2024 sarà attivo a Ginosa lo sportello InformaGiovani. Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del Servizio Civile Universale e del progetto Pianeta Giovani, tuttora in corso a Ginosa e che vede la partecipazione di quattro operatori volontari.

Cosa offre il servizio di sportello InformaGiovani?

– Supporto nella ricerca di lavoro e tirocini: per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro attraverso la ricerca di opportunità professionali e tirocini formativi.

– Seminari, convegni e laboratori: per organizzare eventi e workshop focalizzati su temi di sviluppo digitale, culturale e professionale, per offrire competenze utili a rispondere alle richieste del mercato.

– Informazioni su concorsi pubblici e corsi di formazione: per offrire un’ampia gamma di informazioni aggiornate riguardo concorsi pubblici, opportunità di formazione e percorsi professionali.

– Assistenza nella compilazione di CV e lettere di presentazione: per supportare i giovani nell’elaborazione di documenti professionali, fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro.

– Career Day: un evento dedicato a favorire il dialogo e il networking tra giovani, imprese e terzo settore. Un’opportunità per scoprire opportunità lavorative e ricevere consigli pratici per orientarsi al meglio nel mondo del lavoro.

Dove ci trovi?

Il punto di riferimento per il progetto Pianeta Giovani è la Community Library, situata in Corso Vittorio Emanuele II, 95.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00; martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Con il progetto Pianeta Giovani, il Comune di Ginosa in collaborazione con il Servizio Civile Universale, offre un importante supporto ai giovani del territorio, aiutandoli a costruire un futuro professionale solido e consapevole.

Il progetto intende rispondere alle sfide del mondo del lavoro e dell’educazione, fornendo a ragazzi e ragazze gli strumenti e le competenze necessari per affrontare il presente e orientarsi verso un futuro ricco di opportunità.

Contatti:

– Instagram: @servizio_civile_ginosa

– E-mail: informagiovani.scivile@gmail.com