GINOSA OSPITA IL CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO SU STRADA PROFESSIONISTI

Ginosa ospita domenica 26 giugno 2022 il Campionato Italiano Ciclismo su Strada Professionisti – Terra dei Trulli e delle Gravine. La manifestazione si avvale dei patrocini della Regione Puglia, dei Comuni di Ginosa, Mottola, Noci, Castellaneta, Laterza, Palagianello e Alberobello con l’organizzazione tecnica del Gruppo Sportivo Emilia e del Comitato Organizzatore Terra dei Trulli e delle Gravine.

Una gara di 237 chilometri che vedrà ai nastri di partenza tanti big del ciclismo italiano.

I migliori ciclisti italiani, tra cui Vincenzo Nibali, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Simone Consonni, affronteranno le strade pugliesi per conquistare la maglia tricolore di campione italiano, percorrendo le strade dei Comuni aderenti a questo progetto: Ginosa, Mottola, Noci, Castellaneta, Laterza, Palagianello e Alberobello.

<<L’impegno confermato con il patto di Mattinata e ribadito negli incontri successivi con i Comuni aderenti, trova concretezza in questo evento di caratura nazionale – spiega il Consigliere con delega allo Sport Vincenzo Piccenna – Ginosa e Marina di Ginosa saranno attraversate dai numerosi atleti aderenti, compreso il campione Vincenzo Nibali.

Come Amministrazione abbiamo creduto fortemente nel progetto, nello sport e nel ciclismo, che ha un bel seguito sull’intero territorio e che è in grado, anche grazie a iniziative di questo genere, di far conoscere Ginosa e Marina di Ginosa>>.

<<Il nostro territorio continua a ospitare eventi sportivi di alto livello – aggiunge il Sindaco Vito Parisi – l’organizzazione del Campionato Italiano Ciclismo su Strada Professionisti – Terra dei Trulli e delle Gravine rappresenta un bell’esempio di unione di intenti e rete tra tutte le città coinvolte, condividendone le finalità sportive e quelle legate alla promozione del territorio. Iniziative di questo tipo, e in particolare inerenti al ciclismo, sono divenute negli ultimi anni un mezzo di valorizzazione turistica per i Comuni che le ospitano, in grado di attrarre atleti e appassionati anche da fuori regione>>.