Anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, storico di cittadinanza, di esistenza in vita, residenza, stato civile, di famiglia, di residenza e convivenza, di contratto di convivenza: questi alcuni dei certificati che è possibile richiedere in carta semplice ed in bollo attraverso la piattaforma, che si interfaccia direttamente con la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e non con sue copie locali.

Ecco alcuni dei certificati che il cittadino può richiedere direttamente da casa semplicemente collegandosi al portale dell’Ente grazie al

nuovo assetto della macchina comunale da parte dell’Amministrazione Parisi attraverso la riorganizzazione dei settori e delle singole mansioni affidate a responsabili e dipendenti.

<<In particolare – ha spiegato il Sindaco Vito Parisi – è stato ridisegnato il settore “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni’’, a cui è stata affidata anche la gestione cimiteriale. Da esso, è stata scorporata l’Urbanistica, divenuto VII settore.

Come già preannunciato, sono e saranno proprio i lavori pubblici il perno su cui girerà tutto nei mesi a venire per il rilancio di Ginosa e Marina di Ginosa. Stiamo predisponendo il tutto e, non appena i tempi difficili che stiamo tutti vivendo lo permetteranno, i lavori partiranno.

Le competenze afferenti ad agricoltura e randagismo sono state attribuite al Settore I, Affari Generali>>.

Tra le novità introdotte, vi è “Ginosa DiGitale’’, il nuovo portale online istituito da Comune di Ginosa con il quale si può accedere in modo semplice e gratuito ai servizi comunali attraverso pc, smartphone e tablet.

Attraverso l’app “Smart ANPR’’, scaricabile da Google Play o App Store, il cittadino può ricevere i certificati in tempo reale direttamente sul proprio smartphone, evitando la fila allo sportello. Prima dell’utilizzo, è necessario registrarsi inserendo i propri dati e il numero di carta d’identità o anche tramite SPID, sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

<<Un servizio a portata di smartphone che rientra nell’opera di digitalizzazione del nostro Ente – ha aggiunto il Primo Cittadino – informatizzare quei servizi in cui non è richiesta la presenza fisica presso gli uffici preposti eviterà file ai cittadini e renderà tutto più fruibile e immediato, garantendo il massimo della sicurezza. Voglio ricordare che prezioso è stato l’apporto tecnologico per l’inoltro delle richieste dei buoni alimentari, avvenuto esclusivamente online. L’auspicio è che simili servizi possano estendersi presto a tutti gli uffici comunali, e non solo all’anagrafe.

Attualmente, la Giunta Comunale si sta riunendo e sta deliberando grazie ai software di video call tramite i dispositivi di ciascun assessore. L’idea è quella di organizzare i prossimi consigli comunali allo stesso modo>>.

Ecco il link: https://ginosa.servizilocalispa.it/EDGT/Edgt_AccessManager/Login.aspx