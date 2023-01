GINOSA, NOMINATO ASSESSORE DOMENICO GIGANTE: LE DELEGHE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Politiche di Bilancio e Tributarie, di Valorizzazione delle Risorse Umane e dello Sviluppo e Promozione Economica Locale (Turismo-Commercio-Artigianato-Agricoltura): sono le deleghe del neo assessore della Giunta Comunale Domenico Gigante. Il Sindaco Vito Parisi ha firmato il decreto di nomina in data odierna.

<<Alla luce delle azioni intraprese e dei cambiamenti già in atto – spiega il Primo Cittadino – abbiamo rimodulato le deleghe sulla base degli obiettivi che ciascun assessore intende perseguire in questo 2023 e negli anni successivi e di quegli ambiti che avevano bisogno di maggiore attenzione. Inoltre, in principio della rotazione annuale dell’incarico che abbiamo sempre seguito, a partire da febbraio Dania Sansolino avrà le funzioni di Vicesindaco.

Ringrazio Nunzio Ricciardi per quanto svolto e auguro a lui e a tutti i componenti della Giunta buon lavoro>>.

Queste sono le deleghe di ciascun assessore:

NUNZIO RICCIARDI – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Gestione Rifiuti, Patrimonio, Centro Storico e Servizi Cimiteriali;

DOMENICO GIGANTE – Politiche di Bilancio e Tributarie, di Valorizzazione delle Risorse Umane e dello Sviluppo e Promozione Economica Locale (Turismo-Commercio-Artigianato-Agricoltura);

NICOLA ARICÒ – Partecipazione e Prossimità di Marina di Ginosa, Viabilità, Mobilità Sostenibile e Accessibilità;

DANIA SANSOLINO – Politiche Sociali, Servizi alla Persona, Inclusione Sociale, Contrasto alla Povertà, Accoglienza, Integrazione e Lavoro;

VERA SANTORO – Politiche Culturali, Educative e Sensibilizzazione alla Legalità, al Senso Civico e alla Lotta alle Mafie.