Da oggi 1 aprile è attivo il servizio “Spazio Neutro – Centro di Ascolto per Famiglie’’ presso il Distretto ASL di Marina di Ginosa, in Piazza Indipendenza.

Un progetto dell’Ambito Territoriale TA/1 su cui si è lavorato attivamente e che ha l’obiettivo di recuperare le relazioni tra figli e genitori non conviventi, nel rispetto dei loro bisogni e delle loro situazioni di profonda fragilità.

Si tratta di un’iniziativa finalizzata al recupero delle relazioni intrafamiliari in situazioni di elevata conflittualità, a seguito di separazioni o divorzi o di altre circostanze che abbiano determinato una grave crisi nel sistema familiare.

<<Prende il via un servizio importante – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ginosa Romana Lippolis – esso ha la finalità di offrire uno spazio tutelato e idoneo a osservare, valutare, stabilire o ristabilire e mediare la relazione minori-genitori, o altri adulti di riferimento, nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria valuti opportuno garantire sia la protezione del minore, sia il diritto del/igenitore/i, o altri adulti di riferimento, a mantenere, o ristabilire una continuità nella relazione con il/i figlio/i in situazione di fragilità familiare.

In questi primi giorni di primavera, si sarebbe dovuta tenere l’inaugurazione della sede. Era tutto pronto. Purtroppo, però, l’inasprimento delle misure volte a tutelare la salute pubblica a causa della pandemia, non ci permetterebbe di condividere con quante più persone possibili questo momento di partecipazione. Per tale motivo, di concerto con la Cooperativa Alima, che gestisce il servizio, abbiamo deciso di posticipare l’inaugurazione a data da destinarsi.

Nel frattempo, abbiamo lavorato assiduamente affinchè fosse predisposto tutto per la partenza del servizio.

Ringrazio il Direttore Generale Stefano Rossi, il Direttore Sanitario Gregorio Colacicco e il Responsabile del Distretto Socio-Sanitario ASL TA/1 Maria Pupino per la collaborazione e la sensibilità dimostrata nella sigla del protocollo d’intesa con l’Ambito Territoriale per l’utilizzo e la disponibilità dei locali e tutti gli Assessori dei Comuni dell’Ambito Territoriale TA/1>>.

“Spazio Neutro – Centro di Ascolto per Famiglie’’ è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 19,30. Sabato su appuntamento.