Ginosa Marina pronta per la 3 edizione del Festival del Tempo Libero

Hai del tempo libero e non sai ancora cosa fare il 1° Maggio? Ginosa Marina offre la soluzione ideale con il Festival del Tempo Libero. Come scrivono gli organizzatori in una nota ” Una giornata fuori dagli schemi, immersi nella natura, tra musica, sport, buon cibo e attività per tutte le età. Giovedì 1° maggio, in contrada Pizziferro a Ginosa Marina, torna per la sua terza edizione il “Festival del Tempo Libero”, appuntamento ormai consolidato all’Elephant Park e tra gli eventi più attesi della primavera.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si conferma un’esperienza unica per chi desidera concedersi una pausa dalla routine quotidiana e vivere il tempo libero all’insegna della spensieratezza, della convivialità e della condivisione, in una location suggestiva immersa nel verde.

Per l’occasione l’Elephant Park si trasformerà in un grande villaggio esperienziale, con spazi e attività pensati per coinvolgere ogni fascia d’età. I più piccoli potranno divertirsi tra gonfiabili, mini cruise sul laghetto, laboratori creativi, aquiloni e attrazioni dedicate, mentre chi cerca adrenalina troverà un’ampia area avventura con percorsi e giochi dinamici come arrampicata soft, wipe out e soft air. Ampio spazio sarà riservato anche allo sport, con attività e giochi interattivi che spazieranno dal calcio al basket, passando per biliardino vivente, equitazione e tiro a segno.

A rendere ancora più ricca l’esperienza ci saranno il luna park, i voli vincolati in mongolfiera, il toro meccanico, installazioni ludiche e aree relax immerse nel verde, pensate per offrire momenti di svago e benessere in un contesto naturale unico. Non mancherà un importante percorso enogastronomico, con una food area animata da diverse realtà del territorio, che proporranno specialità pugliesi, street food e proposte per tutti i gusti. Il festival sarà un vero e proprio ecosistema di esperienze, costruito per permettere a ogni visitatore di vivere la giornata secondo i propri ritmi, tra scoperta, intrattenimento e libertà.

I cancelli dell’Elephant Park apriranno alle 10 e il programma accompagnerà il pubblico fino a sera. La musica farà da colonna sonora all’intera giornata nello stage Central Bar, mentre dal tramonto gli stage Isla, Terrazze e Prato ospiteranno artisti di rilievo nazionale e internazionale come Dimmish, Vanny Granata, Petty Rose, I&I Project Sound (full equipment & crew), Fido Guido, Brigante (Montone & Big Simon), Papa Buju e Irie Crew, trasformando il festival in una grande festa a cielo aperto.

«Il nostro tempo libero merita spazio, nuove prospettive e possibilità – dichiarano gli organizzatori –. Per questo abbiamo costruito un programma che unisce musica, sport, arte, food e attività per ogni età. Abbiamo lavorato per rendere questo evento ancora più inclusivo e speciale. Sarà una giornata di esperienze, intrattenimento e scoperta: non vediamo l’ora di condividerla con tutti, certi che lascerà il segno».

La registrazione all’evento è gratuita su DICE: https://dice.fm/partner/tickets/event/nvn53q-festival-del-tempo-libero-1st-may-elephant-park-ginosa-tickets?dice_id=8885089&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=DICE&dice_feature=mio_marketing&utm_campaign=DICE&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAAx3PwU6DMAAA0L%2FZbaMJwhYTYpgQKAYEAyJcGlpK6aAF2yLRg99u3PXd3mjMqh8ta

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.