Ginosa Marina: LAVORI PUBBLICI, OLTRE 10 MLN € TRA PROGETTAZIONI E INTERVENTI

Oltre 10 milioni di euro tra Ginosa e Marina di Ginosa: è la somma delle progettazioni e degli interventi in corso per quanto riguarda il settore lavori pubblici, che comprende anche le opere finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (asilo nido a Ginosa e scuola materna a Marina di Ginosa) e il finanziamento di Paesaggi Costieri e Infrastrutture Verdi.

Nello specifico, dall’approvazione del bilancio di previsione avvenuta in Consiglio Comunale a maggio 2023, a oggi:

Manutenzione del verde pubblico: 150.000 euro

Accordo quadro manutenzione immobili: 960.000 euro

Accordo quadro manutenzioni strade: 480.000 euro

Manutenzione straordinaria c.so Vittorio Emanuele: 65.000 euro

Area Mercatale Piazza Croce Rossa: 282.516 euro.

Inoltre:

Progettazione per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza circonvallazione sud: 185.000 euro

Ossarini cimitero di Ginosa: 60.000 euro

Asilo nido Via F.lli Materano: 1.460.640 euro

Scuola Materna Via Pordenone: 2.553.600 euro

Paesaggi Costieri: 1.551.000 euro

Infrastrutture Verdi: 1.300.000 euro per la riqualificazione Parco Alfieri e connessione con la gravina del Casale (immissione in possesso di alcune particelle)

Messa in sicurezza Torrente Gravinella: 1.300.000 euro.

<<Nel giro di poche settimane dall’approvazione del bilancio di previsione, abbiamo programmato e avviato importanti interventi di manutenzione e progettazione – spiega il sindaco Vito Parisi – insieme all’assessore ai lavori pubblici Nunzio Ricciardi abbiamo lavorato affinchè potessimo, a bilancio approvato, partire con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, centro storico, scuole ed edifici pubblici.

Idem per progetti importanti, come la realizzazione di un’area mercatale a Ginosa Marina e Paesaggi Costieri, opera complementare al nuovo lungomare, che permetterà alle persone di accedere più facilmente alla spiaggia e alle aree naturalistiche. A differenza di chi parla senza alcuna cognizione di causa, i tempi e le responsabilità della pubblica amministrazione, impongono determinate tempistiche, che non combaciano con l’agenda politico-amministrativa. Ma siamo già nella fase attuativa di molti progetti che presto vedranno la luce>>.