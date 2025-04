Ginosa Marina, al via la 2^ stagione dell’Elephant Park con il “Festival del Tempo Libero”

Se stai cercando una giornata diversa dal solito, all’insegna di musica, divertimento, attività e buon cibo, allora non puoi perderti il “Festival del tempo libero”, in programma giovedì 1° maggio all’Elephant Park di Ginosa Marina (Taranto). Dopo il grande successo dello scorso anno, torna questa festa che invita tutti e tutte a staccare dalla routine e a vivere un giorno all’insegna della spensieratezza, della convivialità e del relax immersi in un contesto naturale e spettacolare.

L’obiettivo? Accogliere l’arrivo della stagione estiva celebrando il valore del tempo libero in tutte le sue forme. I cancelli dell’Elephant Park si apriranno alle 11:00 e la giornata sarà ricca di eventi e iniziative pensate per grandi e piccini, con tante attività da scoprire e vivere.

Durante il festival, potrai divertirti con voli in mongolfiera, laboratori creativi, sfide di soft air, balli con la scuola di danza, sessioni di wellness, fitness e yoga, attrazioni del luna park, passeggiate a cavallo, mercatini e molto altro ancora! Insomma, un vero e proprio grande contenitore di divertimento e scoperta.

La musica sarà protagonista con cinque palchi pronti ad animare la giornata: sul palco 180g si esibiranno artisti come Francesco Farfa, Nico Lahs B2B N-Zino e Roberto Damasco B2B Donald Funk. Sul palco Live si alterneranno Rosaria Lorusso, Gaia Rollo e Molinari, con un aftershow firmato Club Novanta e Post Office. Lo stage Kaya ospiterà Thondiz, Elle & Kline e Phylia, mentre lo stage Terra Latina vedrà protagonista Jo Grieco.

Gli organizzatori sottolineano: «Il nostro tempo merita spazio, nuove prospettive e possibilità. Per questo abbiamo ideato un programma ricco di musica, sport, arte, food e attività per ogni età. Vogliamo rendere questo evento più inclusivo e speciale, un’occasione per vivere il tempo libero in tutte le sue sfumature. Sarà una giornata di esperienze, intrattenimento e scoperta, e non vediamo l’ora di condividerla con tutti voi!»

Per gli amanti della buona cucina, non mancherà il percorso enogastronomico con proposte street food selezionate e sapori autentici, da gustare all’aria aperta e in compagnia.

La partecipazione è gratuita, basta registrarsi su DICE al link: https://dice.fm/event/92qme7-festival-del-tempo-libero-1st-may-elephant-park-ginosa-tickets.