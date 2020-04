Nonostante il tempo sospeso imposto dal Covid-19 l’Amministrazione Comunale di Ginosa non è rimasta ferma in materia di Lavori Pubblici e, di concerto con gli uffici competenti ha continuato con i dovuti procedimenti, predisponendo il tutto.

“Questo settore è una delle tante leve da azionare per far ripartire Ginosa e Marina di Ginosa e portare avanti il programma politico” fa sapere l’Amministrazione in una sua nota.

ASFALTI

Marina di Ginosa

Con DGC n.55 e 56 sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere di pavimentazione di strade comunali dell’abitato di Marina di Ginosa rispettivamente per le zone nord e sud. L’importo complessivo sarà di 1.151.000 euro. Si procederà ora alla gara d’appalto.

Stando alle previsioni, i cantieri partiranno a settembre.

Ginosa

Per quanto riguarda gli asfalti a Ginosa, invece, vi è stata l’aggiudicazione dei lavori. Come annunciato nel programma del piano delle opere pubbliche, gli interventi partiranno a maggio.

CENTRO STORICO

E’ stato disposto tutto e non appena la difficile situazione legata al Covid-19 si sbloccherà i primi cantieri a partire saranno quelli di Via Matrice (ripristino tratto crollato) e Community Library.