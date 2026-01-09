Ginosa lancia CreativaMente 2.0: sostegno a progetti innovativi per ragazzi dai 16 ai 30 anni

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Ginosa e l’Ufficio Politiche Giovanili presentano “CreativaMente 2.0”, il progetto dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni che promuove partecipazione attiva, formazione e crescita personale.

Quest’anno il progetto dispone di 30.000 euro di finanziamento complessivo, con la possibilità di supportare singoli progetti fino a 6.000 euro ciascuno. Ogni iniziativa dovrà avere una durata minima di 6 mesi. Le candidature saranno aperte fino al 13 febbraio 2026.

E’ consentita la candidatura di una sola proposta progettuale in una o più delle seguenti aree:

1. Formazione e orientamento: attività volte a migliorare le competenze dei giovani in ambito scolastico, professionale e personale.

2. Cultura e tempo libero: iniziative culturali, sociali, artistiche e ricreative per promuovere la creatività e l’inclusione sociale.

3. Volontariato e cittadinanza attiva: progetti che incoraggiano la partecipazione attiva e il volontariato giovanile.

4. Inclusione sociale: interventi per supportare i giovani in situazioni di vulnerabilità e promuovere l’uguaglianza di opportunità.

Grazie a CreativaMente, lo scorso anno sono stati avviati laboratori di giornalismo, corsi di pasticceria, cucina, di formazione per accedere a bandi europei e di mentoring.

CreativaMente 2.0 rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di Ginosa di accrescere le proprie competenze, sperimentare nuove esperienze e avvicinarsi a percorsi professionali innovativi e sostenibili.

Martedì 13 gennaio 2026, a partire dalle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa, si terrà un incontro di presentazione dedicato a tutti gli enti del Terzo Settore.

Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ginosa o visitare la sezione al sito ufficiale: https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Notizie/Avviso-pubblico-Creativamente-2.0